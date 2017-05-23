К 2021 году в Прикамье построят 25 новых школ

Об этом сегодня на Совете глав муниципальных образований сообщил врио губернатора Пермского края Максим Решетников. По его словам, правительство края также разрабатывает проект по изменению порядка финансирования строительства образовательных учреждений. В частности, предполагается «реализовать механизм софинансирования с территориями в зависимости от индекса бюджетной обеспеченности». «Муниципальную долю можно будет покрыть либо за счет фонда софинансирования расходов — тех же краевых денег, либо, если лимиты уже выбраны, то за счет собственных средств», — рассказал Максим Решетников.



По словам министра образования Пермского края Раисы Кассиной, критериями отбора школ в перечень строительства на 2017−2021 годы стали: наличие аварийных и ветхих зданий, массовое переселение жителей (в частности, в Березниках), переуплотненность учебных заведений.



Максим Решетников также сообщил, что в планах властей на ближайшие три года — построить в крае 17 новых детских садов.



Ъ-Online.