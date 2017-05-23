Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Режиссер покинул «Лигу справедливости» из-за самоубийства дочери
Боевик ВСУ устроил драку в супермаркете из-за русского языка
В Ярославле жителей оштрафовали за прогул субботника
44-летняя Мария Бутырская стала многодетной мамой
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
Как противозачаточная таблетка совершила переворот в экономикеТаблетки в корне поменяли рынок труда, позволив женщине делать карьеру, о которой раньше она не могла и мечтать
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото
Николь Кидман представила фильм со своим участием в Канне
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Малкин посоветовал тренерам сборной России чаще ездить в Америку
Кожевников: Бронза ЧМ — наше реальное место
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
"Не смей умирать!": Алла Пугачева обратилась к подруге
Пресняков о разрыве с Орбакайте: Уж лучше пуля
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
8«Суперлюди» Японии
860 лет назад родился Cид Вишес
17:47 (мск), источник: Вести - Калининград

Дамбу Нижнего озера закроют для пешеходов

Впервые с советских времен начали ремонтировать дамбу Нижнего пруда. Немецкое сооружение делит водоем на две части. Там заменят переливную трубу, установят регулируемый водослив и сороудерживающую решетку.

Все это позволит не допустить переполнения одной из частей Нижнего озера.

Сейчас на дамбе, разделяющей пруд Нижний на две части, снимают асфальт. Еще немецкое сооружение в последний раз ремонтировали в Советском Союзе. Пять металлических труб, с помощью которых переливают воду из одной части озера в другую, стали часто засоряться водорослями. Убирать мусор приходилось через день.

Евгений Асташов — главный инженер компании-подрядчика:

— В летнее, особенно, время происходит частое засорение данных труб из-за их мелкого диаметра. И из-за того, что они лежат с контруклоном. Поэтому мы центральную трубу поменяем, поставим большего диаметра.

Кристина Родионова, корреспондент:

— Сейчас диаметр центральной трубы дамбы на пруду Нижний составляет всего лишь 200 мм. Но уже в течение двух недель здесь установят новую трубу с диаметром уже 500 мм. Это значительно улучшит водообмен между двумя частями пруда Нижний.

Чтобы не допустить переполнения верхней части водоема, особенно, во время сильных дождей, на дамбе появится регулируемый водослив. Поставят и металлическую решетку — на ней теперь и будет скапливаться весь мусор. Вскоре здесь появится еще одно железное ограждение. Только уже для пешеходов. Движение по дамбе перекроют в ближайшее время.

Татьяна Родионова — жительница Калининграда:

— Буду искать обходные пути, например, рядышком. Возле памятника Маринеско. Значит, чуть подольше будем идти, что ж поделать.

Привести дамбу в порядок полностью подрядчик обещает в течение нескольких недель. На замену всех элементов потратят около полумиллиона рублей. Это средства городского бюджета. После завершения ремонта, компания-подрядчик планирует перейти на другую часть Нижнего пруда со стороны улицы Шевченко. Там, где лишнюю воду сбрасывают уже в Преголю.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Официантку уволили за секс с Орландо Блумом
В России отзывают автомобиль, убивший из-за дефекта знаменитого актера
Официантку уволили за секс с Орландо Блумом
Расследование дела Улюкаева завершено
Задержан подозреваемый в причастности к теракту в Манчестере
Умер актер Роджер Мур
Экс-директор ЦРУ: Россия бесстыдно вмешивалась в выборы в США
Набиуллина рассказала, почему важна низкая инфляция
Подсчитан месячный доход на «нормальную жизнь» российской семьи
Прокуратуру и Госдуму просят проверить декларацию Поклонской
Спорт
Сломанные ребра Юрзинова и другие потери сборной России на ЧМ По ходу турнира тяжелые травмы получили не только игроки нашей команды, но и консультант нашей сборной Владимир Юрзинов
Авто
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены Внедорожник «Сталкер» принято вспоминать, как несостоявшийся проект российского автопрома. Но недавно компания «Апал» вдруг оформила документы на производство этой модели!
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур Снявшийся в семи фильмах бондианы актер скончался на 90-м году жизни в Швейцарии
Недвижимость
Рецепт удачного и недорогого ремонта в типовой квартире
В России закончились деньги на помощь ипотечникам
На рынке Петербурга стало больше недорогого нового жилья
В России поменяют формулу расчета платежей за ЖКУ
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Анну Седокову раскритиковали за странное имя сына Певица подверглась критике со стороны пользователей соцсетей.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь