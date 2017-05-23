Дамбу Нижнего озера закроют для пешеходов

— В летнее, особенно, время происходит частое засорение данных труб из-за их мелкого диаметра. И из-за того, что они лежат с контруклоном. Поэтому мы центральную трубу поменяем, поставим большего диаметра.

Сейчас на дамбе, разделяющей пруд Нижний на две части, снимают асфальт. Еще немецкое сооружение в последний раз ремонтировали в Советском Союзе. Пять металлических труб, с помощью которых переливают воду из одной части озера в другую, стали часто засоряться водорослями. Убирать мусор приходилось через день.

Все это позволит не допустить переполнения одной из частей Нижнего озера.

Кристина Родионова, корреспондент:

— Сейчас диаметр центральной трубы дамбы на пруду Нижний составляет всего лишь 200 мм. Но уже в течение двух недель здесь установят новую трубу с диаметром уже 500 мм. Это значительно улучшит водообмен между двумя частями пруда Нижний.

Чтобы не допустить переполнения верхней части водоема, особенно, во время сильных дождей, на дамбе появится регулируемый водослив. Поставят и металлическую решетку — на ней теперь и будет скапливаться весь мусор. Вскоре здесь появится еще одно железное ограждение. Только уже для пешеходов. Движение по дамбе перекроют в ближайшее время.

Татьяна Родионова — жительница Калининграда:

— Буду искать обходные пути, например, рядышком. Возле памятника Маринеско. Значит, чуть подольше будем идти, что ж поделать.