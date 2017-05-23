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17:53 (мск), источник: ИА Татар-информ

Алексей Песошин: Татарстан заинтересован в расширении номенклатуры и объемов торговли с Кубой

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявил, что республика заинтересована в расширении номенклатуры и объемов торговли с Кубой. Он сказал об этом на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом островного государства в РФ Эмилио Лосада Гарсией, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Глава Правительства региона заметил, что Куба является одним из важнейших внешнеэкономических партнеров Татарстана. Он также поблагодарил дипломата за интерес, проявленный к республике, и стремление развивать торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Так, в 2016 году двусторонний внешнеторговый оборот увеличился до 100,6 млн долларов с 11,3 млн в 2015-м.

Песошин напомнил, что Куба является одним из наиболее стабильных и перспективных рынков продукции Казанского вертолетного завода и КАМАЗа. В числе других перспективных направлений сотрудничества Премьер обозначил взаимодействие в таких областях, как здравоохранение, спорт и туризм.

Гарсиа в свою очередь заметил, что отношения между Татарстаном и Кубой сейчас плодотворно развиваются. В достаточно сложном для островного государства 1996 году РТ открыла на острове торгово-экономическое представительство, напомнил посол. «Мы никогда этого не забудем», — добавил он.

Встреча прошла в Доме Правительства РТ. В ней также участвовали помощник Премьер-министра РТ Назиль Насибуллин, министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин, генеральный директор ОАО «Корпорация экспорта Республики Татарстан» Айрат Назмеев и другие официальные лица.

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