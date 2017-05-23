Алексей Песошин: Татарстан заинтересован в расширении номенклатуры и объемов торговли с Кубой
(Казань, 23 мая, «Татар-информ»).
(Казань, 23 мая, «Татар-информ»).
Глава Правительства региона заметил, что Куба является одним из важнейших внешнеэкономических партнеров Татарстана. Он также поблагодарил дипломата за интерес, проявленный к республике, и стремление развивать
Песошин напомнил, что Куба является одним из наиболее стабильных и перспективных рынков продукции Казанского вертолетного завода и КАМАЗа. В числе других перспективных направлений сотрудничества Премьер обозначил взаимодействие в таких областях, как здравоохранение, спорт и туризм.
Гарсиа в свою очередь заметил, что отношения между Татарстаном и Кубой сейчас плодотворно развиваются. В достаточно сложном для островного государства 1996 году РТ открыла на острове
Встреча прошла в Доме Правительства РТ. В ней также участвовали помощник