Алексей Песошин: Татарстан заинтересован в расширении номенклатуры и объемов торговли с Кубой

Глава Правительства региона заметил, что Куба является одним из важнейших внешнеэкономических партнеров Татарстана. Он также поблагодарил дипломата за интерес, проявленный к республике, и стремление развивать торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Так, в 2016 году двусторонний внешнеторговый оборот увеличился до 100,6 млн долларов с 11,3 млн в 2015-м.

Песошин напомнил, что Куба является одним из наиболее стабильных и перспективных рынков продукции Казанского вертолетного завода и КАМАЗа. В числе других перспективных направлений сотрудничества Премьер обозначил взаимодействие в таких областях, как здравоохранение, спорт и туризм.

Гарсиа в свою очередь заметил, что отношения между Татарстаном и Кубой сейчас плодотворно развиваются. В достаточно сложном для островного государства 1996 году РТ открыла на острове торгово-экономическое представительство, напомнил посол. «Мы никогда этого не забудем», — добавил он.