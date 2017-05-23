S&P сочло старение населения угрозой для экономики России

Данный фактор важен и для стран с развитой экономикой, таких как Испания и Германия, отметил представитель S&P.

«Мы видим, что Бразилия, Россия, Аргентина и Украина — это те страны, которые особенно чувствительны к этому параметру (старение населения — прим. “Ленты.ру”) с учетом демографической ситуации», — сказал он. Эти государства уже имеют значительный и постоянно растущий процент престарелого населения, пояснил Гилл.

Украина уже начала работу над снижением нагрузки на бюджет. «В нашем анализе для Украины мы также учитывали последние предложения по реформе пенсионной системы, которая сейчас рассматривается правительством, в том числе повышение пенсионного возраста. Украина усиленно работает над тем, чтобы снизить коэффициент иждивенчества», — пояснил Гилл.

5 мая глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин предложил сократить число пенсионеров на девять процентов, или на 3,87 миллиона человек.

В России обсуждается несколько вариантов повышения пенсионного возраста. При этом принципиального решения на эту тему пока не принято.

В 2015 году в России средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России составила 66 лет, женщин — 77 лет. Мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.