S&P сочло старение населения угрозой для экономики России
Риски для кредитоспособности России возрастают
Риски для кредитоспособности России возрастают
«Мы видим, что Бразилия, Россия, Аргентина и Украина — это те страны, которые особенно чувствительны к этому параметру (старение населения — прим. “Ленты.ру”) с учетом демографической ситуации», — сказал он. Эти государства уже имеют значительный и постоянно растущий процент престарелого населения, пояснил Гилл.
Данный фактор важен и для стран с развитой экономикой, таких как Испания и Германия, отметил представитель S&P.
Украина уже начала работу над снижением нагрузки на бюджет. «В нашем анализе для Украины мы также учитывали последние предложения по реформе пенсионной системы, которая сейчас рассматривается правительством, в том числе повышение пенсионного возраста. Украина усиленно работает над тем, чтобы снизить коэффициент иждивенчества», — пояснил Гилл.
5 мая глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин предложил сократить число пенсионеров на девять процентов, или на 3,87 миллиона человек.
В России обсуждается несколько вариантов повышения пенсионного возраста. При этом принципиального решения на эту тему пока не принято.
В 2015 году в России средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России составила 66 лет, женщин — 77 лет. Мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.
Капитализм для России оказывает губительное действие, порождая в нашем обществе мещанство, коррупцию и стяжательство.
Именно эти пороки оказывают разрушающее действие на социальные институты и государственные механизмы.