Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Боевик ВСУ устроил драку в супермаркете из-за русского языка
Однокурсник Медведева ответил на сообщения о связи с Тимченко
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Самые известные «изменницы» в Российской империиSPB.AIF.RU вспоминает императриц, не хранивших верность своим мужьям.
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
СМИ узнали о реакции Порошенко на теракт в Манчестере
Украинцев призвали оборвать связи с родными из РФ
Татьяна Навка затмила всех на закрытой вечеринке в Каннах (фото)
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Вопрос по Курилам решен, а Путин и Абэ разыгрывают спектакль – AI
Украинцы выстроились в очередь в Крым – СМИ
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
12:50 (мск), источник: Lenta.Ru

S&P сочло старение населения угрозой для экономики России

Риски для кредитоспособности России возрастают из-за стареющего населения и растущей нагрузки на пенсионную систему. Об этом во вторник, 23 мая, заявил старший директор направления «Суверенные рейтинги» Standard & Poor’s Фрэнк Гилл, сообщает Rambler News Service.

«Мы видим, что Бразилия, Россия, Аргентина и Украина — это те страны, которые особенно чувствительны к этому параметру (старение населения — прим. “Ленты.ру”) с учетом демографической ситуации», — сказал он. Эти государства уже имеют значительный и постоянно растущий процент престарелого населения, пояснил Гилл.

Данный фактор важен и для стран с развитой экономикой, таких как Испания и Германия, отметил представитель S&P.

Видео
Кудрин: нас ждет датоцентричная экономика

Украина уже начала работу над снижением нагрузки на бюджет. «В нашем анализе для Украины мы также учитывали последние предложения по реформе пенсионной системы, которая сейчас рассматривается правительством, в том числе повышение пенсионного возраста. Украина усиленно работает над тем, чтобы снизить коэффициент иждивенчества», — пояснил Гилл.

5 мая глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин предложил сократить число пенсионеров на девять процентов, или на 3,87 миллиона человек.

В России обсуждается несколько вариантов повышения пенсионного возраста. При этом принципиального решения на эту тему пока не принято.

В 2015 году в России средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России составила 66 лет, женщин — 77 лет. Мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.

Комментарии
10
Михаил
Наше государство вполне по доходам с налогов и прибыли с углеводородов в сосостоянии достойно содержать пенсионеров их же заработанными за жизнь деньгами. Но для нужна небольшая малость, конфисковать наворованное основной частью российского истеблишмента у власти, расстрелять воров и беспредельщиков. Увы...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Иван Фокин
Существенно!
Капитализм для России оказывает губительное действие, порождая в нашем обществе мещанство, коррупцию и стяжательство.
Именно эти пороки оказывают разрушающее действие на социальные институты и государственные механизмы.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Михаил
Это не та тема, что раскручивают Греф с Кудриным по увеличению пенсионного возраста, уничтожению людей пенсионного возраста и деградации населения с последующим уничтожением образования? Даже в подробности статьи не вникал, хватило начала...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Россия в цифрах»: Сколько россияне задолжали по кредитам?
18 апреля© Ньюстюб
Американский политик в оскорбительной форме высказался о Путине и Лаврове
Британская полиция узнала имя исполнителя теракта в Манчестере
Белый дом: США прекратят безвозмездную военную помощь Украине
«МегаФон» предложил абонентам три вида компенсации за сбой связи
Минтруд назвал отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
Стоимость акцизной марки для сигарет увеличилась на 50 рублей
«GM-АвтоВАЗ» приостановил работу конвейера
Спорт
10 главных итогов чемпионата России Эмоционально о том, что мы узнали за эти 10 месяцев
Авто
Новый внедорожник из Lada 44: документы получены Внедорожник «Сталкер» принято вспоминать, как несостоявшийся проект российского автопрома. Но недавно компания «Апал» вдруг оформила документы на производство этой модели!
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Режиссер покинул «Лигу справедливости» из-за самоубийства дочери Зак Снайдер попытался вернуться к работе после трагедии, но понял, что груз слишком тяжел
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Власти Крыма изымут у частников недвижимость на $1 млрд
Первые дома для переселенцев из хрущевок появятся к 2017 году
Снос хрущевок начнут с востока Москвы
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Анну Седокову раскритиковали за странное имя сына Певица подверглась критике со стороны пользователей соцсетей.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь