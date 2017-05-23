В Калининграде ремонтируют тротуары на 13 улицах

Пешеходные дорожки приводят в порядок на улицах Ялтинской, Пролетарской, Шевченко, Багратиона, Тенистой Аллее, Азовской, Транспортный тупик, Гвардейский проспект, Майской, Житомирской, Черняховского и Московский проспект. При этом на улице Пролетарской ремонтируют тротуары на двух участках: от ул. Шевченко до ул. Черняховского и от дома № 131 до дома № 133.

В 2017 году планируется отремонтировать 30 тротуаров. На работы по Гвардейскому проспекту и ул. Житомирской потратят 23 млн рублей.