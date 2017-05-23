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13:44 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде ремонтируют тротуары на 13 улицах

В Калининграде ведутся работы по ремонту тротуаров на 13 улицах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Источник: Клопс.ru

Пешеходные дорожки приводят в порядок на улицах Ялтинской, Пролетарской, Шевченко, Багратиона, Тенистой Аллее, Азовской, Транспортный тупик, Гвардейский проспект, Майской, Житомирской, Черняховского и Московский проспект. При этом на улице Пролетарской ремонтируют тротуары на двух участках: от ул. Шевченко до ул. Черняховского и от дома № 131 до дома № 133.

В 2017 году планируется отремонтировать 30 тротуаров. На работы по Гвардейскому проспекту и ул. Житомирской потратят 23 млн рублей.

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