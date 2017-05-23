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13:12 (мск), источник: Kapital.kz

Тенге не удержался на рекордных значениях и пошел вниз

Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 23 мая 2017 года составил 311,61 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.

По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 310,90 тенге за доллар США, максимальный — 312,05 тенге, курс закрытия — 311,70 тенге. Объем торгов по доллару США составил 103 млн 550 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 245.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 310,83 тенге.

В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара 23 мая на 15:30 составляет 312,5 тенге, Алматы — 312,7 тенге.

Официальный курс на 23 мая составляет 310,70 тенге за 1 доллар США. 24 мая, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 310,83 тенге за 1 доллар США.

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