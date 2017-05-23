Тенге не удержался на рекордных значениях и пошел вниз

По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 310,90 тенге за доллар США, максимальный — 312,05 тенге, курс закрытия — 311,70 тенге. Объем торгов по доллару США составил 103 млн 550 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 245.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 310,83 тенге.

В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара 23 мая на 15:30 составляет 312,5 тенге, Алматы — 312,7 тенге.

Официальный курс на 23 мая составляет 310,70 тенге за 1 доллар США. 24 мая, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 310,83 тенге за 1 доллар США.