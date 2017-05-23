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13:04 (мск), источник: РИА Новости

В России разрешили ввоз соли для медицинских целей в рамках продэмбарго

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об ослаблении продэмбарго, согласно документу, в РФ можно будет ввозить соль для медицинских целей.

Источник: РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник.

Россия в августе 2014 года ограничила импорт продуктов из стран, которые ввели против нее санкции из-за ситуации на Украине. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. В июне прошлого года эмбарго было продлено до 31 декабря 2017 года.

Согласно подписанному документу, в раздел про запрет ввоза в РФ соли и морской воды добавляется сноска, из которой следует, что под запрет попадает продукция, за исключением товаров, предназначенных для медицинский целей, либо производства лекарственных средств. При этом биологически активные добавки остаются под запретом.

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