В России разрешили ввоз соли для медицинских целей в рамках продэмбарго
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник.
Россия в августе 2014 года ограничила импорт продуктов из стран, которые ввели против нее санкции
Согласно подписанному документу, в раздел про запрет ввоза в РФ соли и морской воды добавляется сноска, из которой следует, что под запрет попадает продукция, за исключением товаров, предназначенных для медицинский целей, либо производства лекарственных средств. При этом биологически активные добавки остаются под запретом.