Директор депкультуры Омска Шалак заработал на 262 тысячи больше

Стали известны доходы команды мэра Омска Вячеслава Двораковского.

Директор департамента культуры Владимир Шалак ненамного, но увеличил свои доходы по итогам 2016 года, указав 1 миллион 809 тысяч 157 рублей. Тогда как в 2015 году он заработал 1 миллион 547 тысяч 308 рублей.

Как и раньше, глава депкультуры владеет квартирой 140,7 квадратных метра. Он катается на Toyota Highlander.

В свою очередь, супруга Шалака заработала в 2016 году 110 тысяч 421 рубль. Она указала в собственности квартиру в 30,7 квадратных метров и земельный участок в 6,97 соток.