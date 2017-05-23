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14:51 (мск), источник: Om1.ru

Директор депкультуры Омска Шалак заработал на 262 тысячи больше

Глава ведомства указал доход в 1 миллионов 809 тысяч рублей.

Стали известны доходы команды мэра Омска Вячеслава Двораковского.

Директор департамента культуры Владимир Шалак ненамного, но увеличил свои доходы по итогам 2016 года, указав 1 миллион 809 тысяч 157 рублей. Тогда как в 2015 году он заработал 1 миллион 547 тысяч 308 рублей.

Как и раньше, глава депкультуры владеет квартирой 140,7 квадратных метра. Он катается на Toyota Highlander.

В свою очередь, супруга Шалака заработала в 2016 году 110 тысяч 421 рубль. Она указала в собственности квартиру в 30,7 квадратных метров и земельный участок в 6,97 соток.

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