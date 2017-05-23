Власти разрешили построить девятиэтажку на улице Красносельской

Соответствующий документ, выданный Агентством по архитектуре, градостроению и перспективному развитию, опубликован на официальном сайте правительства.

Возведением многоэтажки займётся ООО «1 Строительный Холдинг». Общая площадь застройки — 10 тыс. кв. метров. Один из этажей дома будет подземным. В здании организуют встроенные автостоянки.

Разрешительный документ был выдан 17 мая. Он действителен до 17 октября 2018 года.

В августе 2016 года мэр Калининграда Александр Ярошук говорил, что в Центральном и Ленинградском районе будут возводить здания не выше пяти этажей. Градоначальник заявлял, что администрация готовит новые поправки в правила землепользования, в которых прописаны ограничения.