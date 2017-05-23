В Волгоградской области опубликовали новый рейтинг управляющих компаний
ПАО «Волгоградэнергосбыт» обновил антирейтинг жилищных
ПАО «Волгоградэнергосбыт» обновил антирейтинг жилищных
«В “черный список” вошли 25 юридических лиц, которые систематически нарушают сроки оплаты, установленные договорами энергоснабжения», — сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Антирейтинг в Волгограде снова возглавляют ООО «Красноармейская Жилищная Компания» с долгом 52,3 миллиона рублей и НК ТСЖ «Домоуправление № 2 — Тексер» с задолженностью 12,5 миллиона рублей. Лидером по задолженности среди УК и ТСЖ Волжского оказалось ООО «Управляющая компания «Спутник». Организация не выплатила энергетикам 23,5 миллиона рублей.
По сравнению с предыдущим антирейтингом, составленным по итогам 2016 года, новый список должников сократился за счет организаций, которые заключили соглашения о реструктуризации задолженности.