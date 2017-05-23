В Волгоградской области опубликовали новый рейтинг управляющих компаний

«В “черный список” вошли 25 юридических лиц, которые систематически нарушают сроки оплаты, установленные договорами энергоснабжения», — сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе предприятия.

Антирейтинг в Волгограде снова возглавляют ООО «Красноармейская Жилищная Компания» с долгом 52,3 миллиона рублей и НК ТСЖ «Домоуправление № 2 — Тексер» с задолженностью 12,5 миллиона рублей. Лидером по задолженности среди УК и ТСЖ Волжского оказалось ООО «Управляющая компания «Спутник». Организация не выплатила энергетикам 23,5 миллиона рублей.

По сравнению с предыдущим антирейтингом, составленным по итогам 2016 года, новый список должников сократился за счет организаций, которые заключили соглашения о реструктуризации задолженности.