Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николь Кидман представила фильм со своим участием в Канне
Боевик ВСУ устроил драку в супермаркете из-за русского языка
Кремль отреагировал на обыски у Серебренникова
Принц Джордж чуть не сорвал свадьбу Пиппы Миддлтон
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
Прилучный с усами, Глинников в юбке: съемки сериала «Форс-мажор»
Режиссер покинул «Лигу справедливости» из-за самоубийства дочери
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
СМИ узнали о реакции Порошенко на теракт в Манчестере
Украинцев призвали оборвать связи с родными из РФ
Татьяна Навка затмила всех на закрытой вечеринке в Каннах (фото)
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Пугачева поддерживает силы больной 82-летней подруги - СМИ
СМИ о реакции Порошенко на теракт в Манчестере
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
860 лет назад родился Cид Вишес
1080 лет парку Лос-Гласьярес
8«Суперлюди» Японии
15:30 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области опубликовали новый рейтинг управляющих компаний

ПАО «Волгоградэнергосбыт» обновил антирейтинг жилищных организаций-неплательщиков по итогам расчетов за I квартал 2017 года.

«В “черный список” вошли 25 юридических лиц, которые систематически нарушают сроки оплаты, установленные договорами энергоснабжения», — сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе предприятия.

Антирейтинг в Волгограде снова возглавляют ООО «Красноармейская Жилищная Компания» с долгом 52,3 миллиона рублей и НК ТСЖ «Домоуправление № 2 — Тексер» с задолженностью 12,5 миллиона рублей. Лидером по задолженности среди УК и ТСЖ Волжского оказалось ООО «Управляющая компания «Спутник». Организация не выплатила энергетикам 23,5 миллиона рублей.

По сравнению с предыдущим антирейтингом, составленным по итогам 2016 года, новый список должников сократился за счет организаций, которые заключили соглашения о реструктуризации задолженности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«У родителей не было денег на репетитора». Выпускники о подготовке к ЕГЭ
Задержан подозреваемый в причастности к теракту в Манчестере
Агентство: старение населения угрожает кредитоспособности России
Москалькова одобрила запрет на участие детей в акциях протеста
«МегаФон» предложил абонентам три вида компенсации за сбой связи
Минтруд назвал отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
Стоимость акцизной марки для сигарет увеличилась до 200 рублей
«GM-АвтоВАЗ» приостановил работу конвейера
Спорт
10 главных итогов чемпионата России Эмоционально о том, что мы узнали за эти 10 месяцев
Авто
Новый внедорожник из Lada 44: документы получены Внедорожник «Сталкер» принято вспоминать, как несостоявшийся проект российского автопрома. Но недавно компания «Апал» вдруг оформила документы на производство этой модели!
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Орбакайте, Башаров и Самойлова спели с Куценко на его 50-летии Актер, режиссер и певец раскрыл все грани своего таланта в юбилейной шоу-программе, первыми зрителями которой стали друзья и коллеги из мира шоу-бизнеса
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
В Ярославле жителей оштрафовали за прогул субботника
В Мытищах и Внуково появится метро
Снос хрущевок начнут с востока Москвы
Леди
Как носить кроп-топы в городе: 7 идей Неуместной излишняя обнаженность кажется лишь на первый взгляд. В нашем обзоре - семь идей, как носить даже самые смелые топы в каменных джунглях.
Дети
Анну Седокову раскритиковали за странное имя сына Певица подверглась критике со стороны пользователей соцсетей.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь