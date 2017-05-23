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14:34 (мск), источник: РИА Крым

Правительство Севастополя нашло инвесторов для всех пляжей города

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости (Крым). Все севастопольские пляжи переданы в управление коммерсантам. Об этом журналистам во вторник сообщил вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров.

Источник: РИА "Новости"

«Все пляжи сегодня обслуживаются. Был проведен конкурс. Вчера на правительстве полный перечень пляжей закреплен за операторами», — сказал он.

Чиновник также сообщил, что в этом году на основных городских пляжах будут установлены системы видеонаблюдения.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), коммерсанты не хотели брать в управление 13 из 44 пляжей Севастополя, поскольку они не представляли для них коммерческого интереса. Речь шла о небольших пляжах в городской черте. Всего в городе насчитывается 54 места отдыха с пляжами, из которых 10 закреплены договорами аренды за базами отдыха и санаториями. Остальные разрешено передавать в управление коммерсантам.

В этом году из эксплуатации выведен пляж «Голубая бухта» в районе 35 береговой батареи из-за неудовлетворительно состояния воды (в зоне пляжа происходит сброс сточных вод). Пляж должен продолжить работу после реконструкции очистных сооружений «Южные». Произойдет это в 2020 году.

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