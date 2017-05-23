Правительство Севастополя нашло инвесторов для всех пляжей города
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости (Крым). Все севастопольские пляжи переданы в управление коммерсантам. Об этом журналистам во вторник сообщил
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости (Крым). Все севастопольские пляжи переданы в управление коммерсантам. Об этом журналистам во вторник сообщил
«Все пляжи сегодня обслуживаются. Был проведен конкурс. Вчера на правительстве полный перечень пляжей закреплен за операторами», — сказал он.
Чиновник также сообщил, что в этом году на основных городских пляжах будут установлены системы видеонаблюдения.
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), коммерсанты не хотели брать в управление 13 из 44 пляжей Севастополя, поскольку они не представляли для них коммерческого интереса. Речь шла о небольших пляжах в городской черте. Всего в городе насчитывается 54 места отдыха с пляжами, из которых 10 закреплены договорами аренды за базами отдыха и санаториями. Остальные разрешено передавать в управление коммерсантам.
В этом году из эксплуатации выведен пляж «Голубая бухта» в районе 35 береговой батареи