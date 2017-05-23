Воронежские власти ищут кредиторов для погашения долгов

В понедельник, 22 мая, на сайте госзакупок появилось три объявления администрации города Воронежа о проведении электронных аукционов по оказанию финансовых услуг. Муниципалитет ищет банки, готовые открытьневозобновляемые кредитные линии на общую сумму 2 млрд рублей. Деньги мэрии нужны на две цели: покрытие бюджетного дефицита и погашение долговых обязательств.

Администрация города намерена получить один кредит на 1 млрд рублей и два кредита по 500 млн рублей. Срок расплаты — три года.

Согласно конкурсной документации, обслуживание займов обойдется дефицитному бюджету в 611,6 млн рублей. Из этого следует, что администрация ищет банки, готовые предоставить кредит под 10,2% годовых.

Прием заявок ограничен 9 июня. Определение победителя назначено на 16 июня.

Напомним, что в апреле городские власти для тех же целей уже заняли у Сбербанка 700 млн рублей под 9,8% годовых.