Воронежские власти ищут кредиторов для погашения долгов
Муниципалитет готов занять 2 млрд рублей, чтобы увеличить бюджетную дыру.
Муниципалитет готов занять 2 млрд рублей, чтобы увеличить бюджетную дыру.
В понедельник, 22 мая, на сайте госзакупок появилось три объявления администрации города Воронежа о проведении электронных аукционов по оказанию финансовых услуг. Муниципалитет ищет банки, готовые открытьневозобновляемые кредитные линии на общую сумму 2 млрд рублей. Деньги мэрии нужны на две цели: покрытие бюджетного дефицита и погашение долговых обязательств.
Администрация города намерена получить один кредит на 1 млрд рублей и два кредита по 500 млн рублей. Срок расплаты — три года.
Согласно конкурсной документации, обслуживание займов обойдется дефицитному бюджету в 611,6 млн рублей. Из этого следует, что администрация ищет банки, готовые предоставить кредит под 10,2% годовых.
Прием заявок ограничен 9 июня. Определение победителя назначено на 16 июня.
Напомним, что в апреле городские власти для тех же целей уже заняли у Сбербанка 700 млн рублей под 9,8% годовых.
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