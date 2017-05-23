Канадцы приступили к созданию соцсети для украинцев

Команда программистов из Канады приступила к созданию социальной сети Ukrainians после того, как эту идею поддержали десятки тысячи украинских пользователей, сообщается на сайте Ukrainians.co.

Соосновательница соцсети Александра Струмчинская выпустила видеообращение, в котором отчиталась о том, что за разработку высказались более 50 тысяч украинцев.

Идея создать соцсеть для украинских пользователей принадлежит команде StartupSoft, состоящей из 30 программистов из Канады. Они намеревались приступать к разработке, если до 1 июня число заинтересованных подписчиков превысит 50 тысяч человек. Однако необходимое количество голосов было собрано за три дня. Согласно счетчику на этом сайте, по состоянию на день вторника, 23 мая, Ukrainians уже поддержали болеее 67 тысяч пользователей.

Разработчики обещают запустить соцсеть в течение четырех месяцев. Ресурс будет доступен для трех основных платформ — web, iOS и Android.

Канадцы предложили украинцам создать собственную соцсеть после того, как в середине мая власти запретили доступ к российским соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», которые пользуются в стране наибольшей популярностью.