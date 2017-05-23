Бахарев: подрядчику ремонта центра Симферополя предъявлен иск на 30 миллионов
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости (Крым). Сумма иска, который администрация Симферополя предъявила подрядчику ремонта центра города, составляет 30 миллионов рублей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости (Крым). Сумма иска, который администрация Симферополя предъявила подрядчику ремонта центра города, составляет 30 миллионов рублей.
Об этом на
«Сама идея и реализация хорошая, она всем нравится и она востребована. Город стал
Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), первая попытка реконструкции центра Симферополя была предпринята в сентябре 2016 года. На работы планировалось потратить 180 миллионов рублей. В декабре на Крым обрушились снегопады, однако ремонтные работы в центре города это не остановило. Как результат — плитка пошла волнами, ливневые решетки просели, а стыки плитки не были отсыпаны.
Когда были выявлены нарушения, в администрации Симферополя заявили, что подрядчик получил ровно столько средств, на сколько сделал ремонт — две трети суммы. Оставшиеся финансы будут выплачены только после исправления всех недочетов.
По факту ненадлежащей реконструкции центра столицы прокуратурой РК было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление служебными полномочиями».