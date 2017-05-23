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15:12 (мск), источник: РИА Крым

Бахарев: подрядчику ремонта центра Симферополя предъявлен иск на 30 миллионов

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости (Крым). Сумма иска, который администрация Симферополя предъявила подрядчику ремонта центра города, составляет 30 миллионов рублей.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил глава администрации крымской столицы Геннадий Бахарев.

«Сама идея и реализация хорошая, она всем нравится и она востребована. Город стал по-другому восприниматься, в том числе нашими гостями. Но все упирается в качество. Да, мы ушли в суды, исковые требования предъявлены, их сумма — 30 миллионов. Идут споры по качеству. Мы сделали экспертизу, показали недостатки, часть из которых уже ликвидирована, с частью же подрядчик не соглашается и мы доказываем свою правоту», — рассказал Бахарев.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), первая попытка реконструкции центра Симферополя была предпринята в сентябре 2016 года. На работы планировалось потратить 180 миллионов рублей. В декабре на Крым обрушились снегопады, однако ремонтные работы в центре города это не остановило. Как результат — плитка пошла волнами, ливневые решетки просели, а стыки плитки не были отсыпаны.

Когда были выявлены нарушения, в администрации Симферополя заявили, что подрядчик получил ровно столько средств, на сколько сделал ремонт — две трети суммы. Оставшиеся финансы будут выплачены только после исправления всех недочетов.

По факту ненадлежащей реконструкции центра столицы прокуратурой РК было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление служебными полномочиями».

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