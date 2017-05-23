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15:33 (мск), источник: РИА Новости

Российский турпоток в Турцию может выйти на докризисный уровень

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Туристический поток из РФ в Турцию в этом году будет сопоставим с уровнем 2015 года, когда страну посетили более 3,6 миллиона россиян, считает исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Источник: РИА Новости

По данным АТОР, в 2015 году Турцию посетило 3,65 миллиона россиян. В 2016 году турпоток из РФ упал более чем на 76% — до 866 тысяч человек.

«Я думаю, турпоток в этом году будет сопоставим с 2015 годом», — сказала Ломидзе журналистам. По ее словам, на данный момент с начала года российские туроператоры продали более 700 тысяч турпакетов в Турцию на лето.

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Ранее АТОР сообщила, что Турция лидировала среди выездных направлений по спросу у российских туристов на майские праздники — тур в эту страну приобретал практически каждый третий турист из РФ.

В прошлом году туристическая отрасль Турции пережила серьезный кризис из-за террористической угрозы и ухудшения отношений с РФ. Чартерные авиаперевозки между Россией и Турцией были прерваны на девять месяцев из-за кризиса в отношениях двух стран после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. В связи с этим падение турпотока из РФ в Турцию в первые месяцы 2016 года превысило 90%.

Перелом в ситуации наступил летом 2016 года после письма турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана президенту России Владимиру Путину, в котором содержались извинения за сбитый самолет. Президент РФ 30 июня подписал указ, отменяющий запрет на чартеры в Турцию, а правительство России 28 августа приняло соответствующее постановление, первый чартер вылетел 2 сентября.

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