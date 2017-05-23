Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Режиссер покинул «Лигу справедливости» из-за самоубийства дочери
Боевик ВСУ устроил драку в супермаркете из-за русского языка
Мнение: вероятность отставки Трампа может резко возрасти
Анну Седокову раскритиковали за странное имя сына
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото
Николь Кидман представила фильм со своим участием в Канне
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
СМИ узнали о реакции Порошенко на теракт в Манчестере
Украинцев призвали оборвать связи с родными из РФ
Татьяна Навка затмила всех на закрытой вечеринке в Каннах (фото)
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Пугачева поддерживает силы больной 82-летней подруги - СМИ
СМИ о реакции Порошенко на теракт в Манчестере
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены
GM-АВТОВАЗ остановил конвейер
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
860 лет назад родился Cид Вишес
1080 лет парку Лос-Гласьярес
8«Суперлюди» Японии
15:37 (мск), источник: Lenta.Ru

В Госдуме сочли уникальной разницу между доходами крестьян и финансистов

Четырехкратная разница в доходах между работниками финансовой сферы и сельского хозяйства является уникальным явлением. Об этом во вторник, 23 мая, в беседе с «Лентой.ру» заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Источник: Reuters

«Ситуация, когда в сегменте экономики, где люди кормят страну, наполняют полки магазинов, самый низкий доход, — уникальная. В условиях санкций и повышенного спроса на отечественные продукты питания они наоборот должны быть на первом месте», — полагает парламентарий.

В то же время Нилов считает текущее положение закономерным. «Это неудивительно, учитывая политику государства в сельском хозяйстве. У нас почему-то постоянно убивают скот из-за болезней. Производителей загоняют в торговые сети, ликвидируют рынки. В результате у нас на прилавках чеснок из Китая, картофель из Израиля и Египта», — сказал он.

Нилов добавил, что финансисты зачастую делают «деньги из воздуха, на спекуляциях, посреднических услугах, иногда используя инсайдерскую информацию». «Это не скотину выращивать, а переставлять цифры в компьютере», — резюмировал он.

Согласно опубликованным Минтрудом данным, в прошлом году средняя зарплата работника финансовой отрасли составила 78311 рублей. Занятые в сельскохозяйственном производстве получают в среднем 21445 рублей.

В 2015 году распределение доходов было почти таким же. Средняя зарплата в финансовой отрасли составляла 69480 рублей, а в сельскохозяйственной — 19455 рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Американский политик в оскорбительной форме высказался о Путине и Лаврове
Задержан подозреваемый в причастности к теракту в Манчестере
Агентство: старение населения угрожает кредитоспособности России
Москалькова одобрила запрет на участие детей в акциях протеста
«МегаФон» предложил абонентам три вида компенсации за сбой связи
Минтруд назвал отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
Стоимость акцизной марки для сигарет увеличилась до 200 рублей
«GM-АвтоВАЗ» приостановил работу конвейера
Спорт
10 главных итогов чемпионата России Эмоционально о том, что мы узнали за эти 10 месяцев
Авто
Новый внедорожник из Lada 44: документы получены Внедорожник «Сталкер» принято вспоминать, как несостоявшийся проект российского автопрома. Но недавно компания «Апал» вдруг оформила документы на производство этой модели!
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Орбакайте, Башаров и Самойлова спели с Куценко на его 50-летии Актер, режиссер и певец раскрыл все грани своего таланта в юбилейной шоу-программе, первыми зрителями которой стали друзья и коллеги из мира шоу-бизнеса
Недвижимость
Рецепт удачного и недорогого ремонта в типовой квартире
В Ярославле жителей оштрафовали за прогул субботника
Первые дома для переселенцев из хрущевок появятся к 2017 году
В России поменяют формулу расчета платежей за ЖКУ
Леди
Как носить кроп-топы в городе: 7 идей Неуместной излишняя обнаженность кажется лишь на первый взгляд. В нашем обзоре - семь идей, как носить даже самые смелые топы в каменных джунглях.
Дети
Анну Седокову раскритиковали за странное имя сына Певица подверглась критике со стороны пользователей соцсетей.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь