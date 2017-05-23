Прокуроры Башкирии обнародовали сведения о доходах за 2016 год

Главный прокурор региона Андрей Назаров задекларировал годовой доход в размере 3,04 млн рублей, его супруга заработала 948 тысяч рублей. Главе ведомства принадлежит автомобиль Volkswagen Touareg. В пользовании супругов находится квартира площадью 123,6 кв. м.

Первый заместитель прокурора республики Олег Горбунов за прошедший год задекларировал доход в 2,62 млн рублей, его супруга — 261 тысячу рублей. Ему и его сыну принадлежат доли в квартире площадью 71,8 кв. м. Олегу Горбунову также принадлежит гараж в 22,3 кв м. В пользовании супругов и сына находится квартира площадью 88,9 кв. м. В пользовании жены — квартира в 71,8 кв. м, а также автомобиль Suzuki Grand Vitara.

Другие заместители прокурора Башкортостана — Гульнара Бикбулатова, Руслан Зубаиров и Виктор Логинов — за прошедший год отчитались о доходах в размере 2,33−2,4 млн рублей.