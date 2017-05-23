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17:05 (мск), источник: Калининград.Ru

Компания депутата Горсовета отремонтирует три областные трассы за 423,7 млн рублей

Закрытое акционерное общество «ДСП» займётся ремонтом трёх региональных трасс. Генеральным директором компании является депутат Горсовета Калининграда Сергей Григоренко.

Источник: Калининград.Ru

Как следует из документации на официальном сайте госзакупок, фирма выиграла подряд на 423,7 миллиона рублей. «ДСП» отремонтирует Северный обход (от Гурьевского кольца до Приморского, от Приморского кольца до развязки в районе улицы Горького и от посёлка Лермонтовского до проспекта Победы), Южный обход (от посёлка Лужки до Калининградского шоссе) и дорогу от Взморья до Балтийска. На проезжих частях заменят верхний слой асфальта и обновят разметку. Работы финансируются в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Компания должна будет их выполнить до 16 октября 2017 года.

В середине мая власти объявили аукционы на выполнение работ по ремонту проезжей части по улицам Невского, Емельянова и проспекту Калинина в Калининграде. Работы также будут проводить за счёт средств федерального, регионального и местного бюджетов в рамках приоритетного проекта Минтранса РФ.

В 2017 году власти потратят более 1,2 миллиардов рублей на реализацию программы «Безопасные и качественные дороги». На эти средства планируют привести в нормативное шесть трасс регионального значения общей протяжённостью 127,5 километров — Северный и Южный обходы, Переславское — Круглово, дороги из Калининграда в Мамоново, Долгоруково и Балтийск, а также пять улиц областного центра длиной 19,29 километров — Московский проспект, улицы Емельянова, Дзержинского, Невского и проспект Калинина.

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