Компания депутата Горсовета отремонтирует три областные трассы за 423,7 млн рублей

Как следует из документации на официальном сайте госзакупок, фирма выиграла подряд на 423,7 миллиона рублей. «ДСП» отремонтирует Северный обход (от Гурьевского кольца до Приморского, от Приморского кольца до развязки в районе улицы Горького и от посёлка Лермонтовского до проспекта Победы), Южный обход (от посёлка Лужки до Калининградского шоссе) и дорогу от Взморья до Балтийска. На проезжих частях заменят верхний слой асфальта и обновят разметку. Работы финансируются в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Компания должна будет их выполнить до 16 октября 2017 года.

В середине мая власти объявили аукционы на выполнение работ по ремонту проезжей части по улицам Невского, Емельянова и проспекту Калинина в Калининграде. Работы также будут проводить за счёт средств федерального, регионального и местного бюджетов в рамках приоритетного проекта Минтранса РФ.

В 2017 году власти потратят более 1,2 миллиардов рублей на реализацию программы «Безопасные и качественные дороги». На эти средства планируют привести в нормативное шесть трасс регионального значения общей протяжённостью 127,5 километров — Северный и Южный обходы, Переславское — Круглово, дороги из Калининграда в Мамоново, Долгоруково и Балтийск, а также пять улиц областного центра длиной 19,29 километров — Московский проспект, улицы Емельянова, Дзержинского, Невского и проспект Калинина.