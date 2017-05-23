Жители Воронежской области взяли 2,8 тыс ипотечных кредитов в 2017 году

Жители Воронежской области оформили почти 2,8 тыс. ипотечных кредитов в первом квартале 2017 года, сообщила пресс-служба отделения Центробанка по Воронежской области во вторник, 23 мая. Сумма займа составила 4,2 млрд рублей.

По данным регулятора, объем задолженности по жилищным ипотечным кредитам в Воронежской области к началу апреля составил 57,6 млрд рублей. При этом 99% клиентов своевременно вносят ежемесячные платежи.

Средний размер ипотечного жилищного кредита в Воронежской области остается на уровне 1,5 млн рублей. В 2017 году в регионе ипотечные кредиты в иностранной валюте не выдавались, добавила пресс-служба Центробанка.

В первом квартале средние ставки по ипотеке в Воронежской области упали с 12,3% до 11,8% годовых. Федеральные банкиры спрогнозировали снижение ставки по ипотеке в России до 7%. Такое возможно, если в ближайшие три года инфляция не будет превышать 4%.