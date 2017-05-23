«Гурьевский водоканал» в июне отключит должников за водоснабжение

Воду отключат по адресам: п. Моргуново, ул. Новая, п. Моргуново, ул. Полевая, п. Каширское, ул. Центральная, п. Малое Васильково, ул. Маршала Жукова, п. Некрасово, ул. Центральная.

Кроме того, МУП ЖКХ «Управляющая компания Гурьевского городского округа» планирует отключить электроэнергию у потребителей, имеющих задолженность на июнь 2017 года.

Адреса отключений: г. Гурьевск, ул. Заречная, д. 36а, г. Гурьевск, ул. Заречная, 42, г. Гурьевск, ул. Калининградское шоссе, д. 23, г. Гурьевск, ул. Калининградское шоссе, д. 25, г. Гурьевск, ул. Калининградское шоссе, д. 27, г. Гурьевск, ул. Каштановая (6 домов).

Напомним, за четыре дня «Янтарьэнергосбыт» отключил свет в полутысяче квартир неплательщиков. Владельцы квартир, которым отключили свет, скопили 8,5 миллиона рублей долга. По статистике, большинство неплательщиков живёт на востоке области.