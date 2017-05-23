В Петербурге восстановят несколько исторических зданий

Речь идет о четырех культурно-исторических зданиях — знаковых для градозащитников. КГИОП принял решение о реализации сразу нескольких проектов.

В Петербурге на заседании рабочей группы в Смольном решили восстановить исторические здания, сообщает канал Piter.TV.

Скверы не для всех

«Был представлен проект восстановления исторического корпуса завода “Новый Лесснер” на Большом Сампсониевском проспекте, 66. Он был незаконно снесен осенью 2016 года», сообщает СПбО ВООПИиК.

Кстати, расследование этого сноса до сих пор продолжается. Сейчас проект отправлен на корректировку.

Будет разобран лицевой флигель исторического дома на Кирилловской улице, 23. Он поврежден, так как в 2017 году несогласованно разобрали дворовый флигель. Градозащитники настаивают на сохранении фасадной части здания.

Так же капитальный ремонт ожидает «Дом Крутиковых» (11-я Красноармейска ул., 7). Здесь должен быть сохранен лицевой корпус, а разобраны и восстановлены — только дворовые флигели. На лицевой фасад здания в районе 4-го и 5-го этажей планируется вернуть утраченный в середине XX века исторический декор.

Так же капитальный ремонт ожидает «Дом Крутиковых» (11-я Красноармейска ул., 127) предусматривает сохранение старинного особняка. Но на дворовой территории участка планируется возвести новое здание.