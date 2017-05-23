Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дмитрий Нагиев и Елена Яковлева впервые снялись в «Елках»
Боевик ВСУ устроил драку в супермаркете из-за русского языка
В Ярославле жителей оштрафовали за прогул субботника
Анну Седокову раскритиковали за странное имя сына
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Дмитрий Нагиев и Елена Яковлева впервые снялись в «Елках»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Малкин посоветовал тренерам сборной России чаще ездить в Америку
Кожевников: Бронза ЧМ — наше реальное место
Татьяна Навка затмила всех на закрытой вечеринке в Каннах (фото)
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
"Не смей умирать!": Алла Пугачева обратилась к подруге
Пресняков о разрыве с Орбакайте: Уж лучше пуля
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
12«Евровидение-2017»
860 лет назад родился Cид Вишес
20Крепостные стены XXI века
22:01 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге восстановят несколько исторических зданий

Рабочая группа Смольного и градозащитников сошлась во мнении по четырем объектам.

Источник: РИА "Новости"

В Петербурге на заседании рабочей группы в Смольном решили восстановить исторические здания, сообщает канал Piter.TV.

Речь идет о четырех культурно-исторических зданиях — знаковых для градозащитников. КГИОП принял решение о реализации сразу нескольких проектов.

Читайте также
Скверы не для всех

«Был представлен проект восстановления исторического корпуса завода “Новый Лесснер” на Большом Сампсониевском проспекте, 66. Он был незаконно снесен осенью 2016 года», сообщает СПбО ВООПИиК.

Кстати, расследование этого сноса до сих пор продолжается. Сейчас проект отправлен на корректировку.

Будет разобран лицевой флигель исторического дома на Кирилловской улице, 23. Он поврежден, так как в 2017 году несогласованно разобрали дворовый флигель. Градозащитники настаивают на сохранении фасадной части здания.

Так же капитальный ремонт ожидает «Дом Крутиковых» (11-я Красноармейска ул., 7). Здесь должен быть сохранен лицевой корпус, а разобраны и восстановлены — только дворовые флигели. На лицевой фасад здания в районе 4-го и 5-го этажей планируется вернуть утраченный в середине XX века исторический декор.

Так же капитальный ремонт ожидает «Дом Крутиковых» (11-я Красноармейска ул., 127) предусматривает сохранение старинного особняка. Но на дворовой территории участка планируется возвести новое здание.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Что такое «код старости» или Как узнать, до скольки лет вы можете прожить. Эксперт
Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции
Избран новый глава ВОЗ
Экс-глава ЦРУ рассказал о вмешательстве России в выборы в США
Путин поддержал идею о сокращении числа легионеров в РФПЛ
СМИ узнали подробности об исполнителе теракта в Манчестере
Умер актер Роджер Мур
Медведев заявил о необходимости снижения ставки по ипотеке
Спорт
Сломанные ребра Юрзинова и другие потери сборной России на ЧМ По ходу турнира тяжелые травмы получили не только игроки нашей команды, но и консультант нашей сборной Владимир Юрзинов
Авто
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены Внедорожник «Сталкер» принято вспоминать, как несостоявшийся проект российского автопрома. Но недавно компания «Апал» вдруг оформила документы на производство этой модели!
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур Снявшийся в семи фильмах бондианы актер скончался на 90-м году жизни в Швейцарии
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
В Ярославле жителей оштрафовали за прогул субботника
В Мытищах и Внуково появится метро
Снос хрущевок начнут с востока Москвы
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Анну Седокову раскритиковали за странное имя сына Певица подверглась критике со стороны пользователей соцсетей.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь