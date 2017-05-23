В Симферополе снесут около 5 тыс незаконных гаражей — Бахарев

«Работа по выявлению незаконно установленных гаражей идет длительный период. Места их компактной установки уже известны. Со дня на день полномочия по сносу нестационарных объектов будут переданы от Совета министров РК администрации города. Все объекты либо демонтирую сами собственники, либо их несут установленным порядком», — подчеркнул Овдиенко.

Глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев заявил, что, по возможности, снесенные гаражи будут заменять многоярусными парковками.

«Таких гаражей более 5 тысяч. Мы понимаем, что установка гаражей — это необходимость, но не в таком виде. Обратной дороги нет. Уже наработан пакет документов по которым будет проходить процесс сноса. На месте гаражей, где это будет возможно, мы будем создавать многоярусные парковки», — подчеркнул глава столичной администрации.