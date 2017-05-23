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17:19 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе снесут около 5 тыс незаконных гаражей — Бахарев

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости (Крым). В столице Крыма планируется снести около 5 тысяч незаконно установленных гаражей. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил первый заместитель главы администрации столицы Республики Александр Овдиенко.

«Работа по выявлению незаконно установленных гаражей идет длительный период. Места их компактной установки уже известны. Со дня на день полномочия по сносу нестационарных объектов будут переданы от Совета министров РК администрации города. Все объекты либо демонтирую сами собственники, либо их несут установленным порядком», — подчеркнул Овдиенко.

Глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев заявил, что, по возможности, снесенные гаражи будут заменять многоярусными парковками.

«Таких гаражей более 5 тысяч. Мы понимаем, что установка гаражей — это необходимость, но не в таком виде. Обратной дороги нет. Уже наработан пакет документов по которым будет проходить процесс сноса. На месте гаражей, где это будет возможно, мы будем создавать многоярусные парковки», — подчеркнул глава столичной администрации.

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