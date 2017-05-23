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17:24 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде начали сносить рынок на улице Новороссийской

Демонтаж павильонов начался на Новороссийском рынке в центре Волгограда в районе одноименной остановки общественного транспорта.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» торговцы, снесено уже 10 торговых павильонов. Демонтаж конструкций ведется за их за счет. В ближайшее время вместо привычных покупателям павильонов на улице Новороссийской появятся торговые галереи по утвержденному мэрией города дизайну.

Часть торговцев отмечает, что не знает, где теперь будет продавать свой товар, новых мест власти им не предоставили. Некоторые заявляют, что после сноса рынка планируют вообще прекратить заниматься торговлей, так как испытывают финансовые трудности и не уверены, что смогут возобновить свое дело.

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