Эксперты из МАГАТЭ сейчас оценивают эксплуатационную безопасность Нововоронежской АЭС

На Нововоронежской атомной электростанции началась контрольная проверка миссии OSART. Группа анализа эксплуатационной безопасности имеет цель повысить эксплуатационную безопасность АЭС за счет обмена накопленным в мире опытом.

На НВАЭС работают четыре эксперта Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Они из Великобритании, Чехии и Болгарии.

Миссия OSART проходила в ноябре 2015 года на энергоблоке № 5 НВАЭС. Тогда наблюдатели и эксперты из 13 стран проверяли наиболее важные для безопасной эксплуатации АЭС направления деятельности.

«В итоге были отмечены семь положительных практик, применяемых на НВАЭС. Они могут использоваться не только в России, но и в мире, — отмечают в пресс-службе атомной станции. — Эксперты отметили и области, в которых можно было бы добиться большего совершенствования».

И вот полтора года спустя эксперты проверяют, какие мероприятия станция реализует в этих областях, а также каким образом совершенствуется деятельность.