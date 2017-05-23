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17:09 (мск), источник: Новости Воронежа

Эксперты из МАГАТЭ сейчас оценивают эксплуатационную безопасность Нововоронежской АЭС

Мероприятия будут проходить еще несколько дней.

Источник: Новости Воронежа

На Нововоронежской атомной электростанции началась контрольная проверка миссии OSART. Группа анализа эксплуатационной безопасности имеет цель повысить эксплуатационную безопасность АЭС за счет обмена накопленным в мире опытом.

На НВАЭС работают четыре эксперта Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Они из Великобритании, Чехии и Болгарии.

Миссия OSART проходила в ноябре 2015 года на энергоблоке № 5 НВАЭС. Тогда наблюдатели и эксперты из 13 стран проверяли наиболее важные для безопасной эксплуатации АЭС направления деятельности.

«В итоге были отмечены семь положительных практик, применяемых на НВАЭС. Они могут использоваться не только в России, но и в мире, — отмечают в пресс-службе атомной станции. — Эксперты отметили и области, в которых можно было бы добиться большего совершенствования».

И вот полтора года спустя эксперты проверяют, какие мероприятия станция реализует в этих областях, а также каким образом совершенствуется деятельность.

Отметим, миссия на АЭС продлится до 25 мая. Причем не только в виде собеседований с контр-партнерами от станции, но и на объектах 5-го энергоблока.

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Эксперты из МАГАТЭ сейчас оценивают эксплуатационную безопасность Нововоронежской АЭС
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