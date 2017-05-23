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17:04 (мск), источник: РИА Новости

Набиуллина рассказала, почему важна низкая инфляция

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Население России при инфляции 8% вместо 4% потеряет за год более 2 триллионов рублей в части доходов и почти 1 триллион рублей в части сбережений, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на заседании фракции КПРФ.

Источник: РИА Новости

«Еще один расчет, почему важна низкая инфляция, почему, на ваш взгляд, к этому надо относиться серьезно. Мы посчитали, что если инфляция будет вместо 4% составлять 8%, то потери доходов населения составят 2,164 триллиона рублей, сбережений — 959 миллиардов рублей», — объяснила Набиуллина.

«Инфляция — это налог для населения с низкими или фиксированными доходами. Больше всего страдают пенсионеры, бюджетники. Это значимая часть нашей страны», — объяснила глава ЦБ причину, почему задача обеспечения стабильно низкой инфляции является ключевой для российской экономики.

Набиуллина отметила, что стабильность — это основа для экономического развития. «Сейчас, когда мы добились стабилизации, ключевая задача — обеспечить экономическое развитие, обеспечить экономический рост», — добавила она.

Комментарии
2
ММС
"...
- Закрыть все входы в порты.
- И выходы тоже, Монсиньор?
- Гениально!
..."(с)(кино "Д`артаньян и три мушкетёра").
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Лука
Да и так всё понятно, бей белых пока не покраснеют , бей красных пока не побелеют )))
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