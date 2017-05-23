Набиуллина рассказала, почему важна низкая инфляция

«Еще один расчет, почему важна низкая инфляция, почему, на ваш взгляд, к этому надо относиться серьезно. Мы посчитали, что если инфляция будет вместо 4% составлять 8%, то потери доходов населения составят 2,164 триллиона рублей, сбережений — 959 миллиардов рублей», — объяснила Набиуллина.

«Инфляция — это налог для населения с низкими или фиксированными доходами. Больше всего страдают пенсионеры, бюджетники. Это значимая часть нашей страны», — объяснила глава ЦБ причину, почему задача обеспечения стабильно низкой инфляции является ключевой для российской экономики.

Набиуллина отметила, что стабильность — это основа для экономического развития. «Сейчас, когда мы добились стабилизации, ключевая задача — обеспечить экономическое развитие, обеспечить экономический рост», — добавила она.