В Волгограде подвели итоги областного конкурса «Лучшие менеджеры и организации»

В администрации Волгоградской области состоялась церемония награждения победителей 16 номинаций ежегодного областного конкурса «Лучшие менеджеры и организации». По итогам 2016 года оргкомитет признал самыми эффективными управление 48 руководителей и деятельность 31 организации и трех администраций муниципального образования.

В числе номинантов — промышленные предприятия, учреждения образования и здравоохранения, СМИ, крестьянско-фермерские хозяйства, спортивные организации и общественные фонды. Лучших из них выбирали по множеству критериев, среди которых — высокие социально-экономические показатели предприятия, инновационность применяемых технологий и подходов, профессиональные качества их менеджеров.

— Членам организационного комитета было очень сложно подводить итоги, потому что у многих предприятий очень серьезные показатели финансово-хозяйственной деятельности, работы коллективов. Эксперты дискутировали — здесь собрались те, кто объективно был признан победителем в своих номинациях, — отметил первый заместитель губернатора Волгоградской области Александр Дорждеев.

В номинации «Промышленность» конкурсная комиссия отметила вклад в развитие экономики Волгоградской области АО «Волтайр-Пром», ООО «Камышинский текстиль», АО «Себряковцемент». Среди предприятий ЖКХ высокую оценку экспертов получила деятельность МУП «Тепловые сети» Котельниковского городского поселения Волгоградской области, МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» города Волжского и ООО «Тепловые сети» Суровикинского района. В номинации «Энергетика» победителями стали ПАО «Волгоградоблэктро» и ООО «Энергия Юга». Лучшими в номинации «Связь» признаны Волгоградское региональное отделение Поволжского филиала ПАО «Мегафон» и Волгоградского филиала ПАО междугородней и международной связи «Ростелеком». Определили победителя и в конкурсе среди транспортных предприятий: им стало ЗАО «Нижневолжское Управление технологического транспорта». В номинации «Строительство» первое место присуждено ЗАО «Флагман», а в номинации «Внешнеэкономическая деятельность» награды достались представителям АО «Каустик» и ООО «Камышинский опытный завод». В номинации «Финансово-кредитная сфера» лучшим признан ПАО «Русский южный банк». Среди научных объединений отмечен Волгоградский государственный технический университет. В «Сфере малого и среднего бизнеса» победу заслужили ООО «Крестьянское хозяйство Заболотнева Бориса Александровича» (Новониколаевский район), ООО «Любимый город» (Камышин) и ООО «Компания ПНП-Сервис».