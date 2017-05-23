Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото
Боевик ВСУ устроил драку в супермаркете из-за русского языка
Власти объяснили, за что будут изымать единственное жилье
Собчак и Виторган показали подросшего сына (фото)
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Как противозачаточная таблетка совершила переворот в экономикеТаблетки в корне поменяли рынок труда, позволив женщине делать карьеру, о которой раньше она не могла и мечтать
Дмитрий Нагиев и Елена Яковлева впервые снялись в «Елках»
Орбакайте, Башаров и Самойлова спели с Куценко на его 50-летии
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Малкин посоветовал тренерам сборной России чаще ездить в Америку
Кожевников: Бронза ЧМ — наше реальное место
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
"Не смей умирать!": Алла Пугачева обратилась к подруге
Пресняков о разрыве с Орбакайте: Уж лучше пуля
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены
GM-АВТОВАЗ остановил конвейер
Фоторепортажи
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
8«Суперлюди» Японии
860 лет назад родился Cид Вишес
17:38 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде подвели итоги областного конкурса «Лучшие менеджеры и организации»

В Волгоградской области по итогам 2016 года определили «Лучших менеджеров» и «Лучшие предприятия».

В администрации Волгоградской области состоялась церемония награждения победителей 16 номинаций ежегодного областного конкурса «Лучшие менеджеры и организации». По итогам 2016 года оргкомитет признал самыми эффективными управление 48 руководителей и деятельность 31 организации и трех администраций муниципального образования.

В числе номинантов — промышленные предприятия, учреждения образования и здравоохранения, СМИ, крестьянско-фермерские хозяйства, спортивные организации и общественные фонды. Лучших из них выбирали по множеству критериев, среди которых — высокие социально-экономические показатели предприятия, инновационность применяемых технологий и подходов, профессиональные качества их менеджеров.

— Членам организационного комитета было очень сложно подводить итоги, потому что у многих предприятий очень серьезные показатели финансово-хозяйственной деятельности, работы коллективов. Эксперты дискутировали — здесь собрались те, кто объективно был признан победителем в своих номинациях, — отметил первый заместитель губернатора Волгоградской области Александр Дорждеев.

В номинации «Промышленность» конкурсная комиссия отметила вклад в развитие экономики Волгоградской области АО «Волтайр-Пром», ООО «Камышинский текстиль», АО «Себряковцемент». Среди предприятий ЖКХ высокую оценку экспертов получила деятельность МУП «Тепловые сети» Котельниковского городского поселения Волгоградской области, МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» города Волжского и ООО «Тепловые сети» Суровикинского района. В номинации «Энергетика» победителями стали ПАО «Волгоградоблэктро» и ООО «Энергия Юга». Лучшими в номинации «Связь» признаны Волгоградское региональное отделение Поволжского филиала ПАО «Мегафон» и Волгоградского филиала ПАО междугородней и международной связи «Ростелеком». Определили победителя и в конкурсе среди транспортных предприятий: им стало ЗАО «Нижневолжское Управление технологического транспорта». В номинации «Строительство» первое место присуждено ЗАО «Флагман», а в номинации «Внешнеэкономическая деятельность» награды достались представителям АО «Каустик» и ООО «Камышинский опытный завод». В номинации «Финансово-кредитная сфера» лучшим признан ПАО «Русский южный банк». Среди научных объединений отмечен Волгоградский государственный технический университет. В «Сфере малого и среднего бизнеса» победу заслужили ООО «Крестьянское хозяйство Заболотнева Бориса Александровича» (Новониколаевский район), ООО «Любимый город» (Камышин) и ООО «Компания ПНП-Сервис».

Читайте также
Местных товаров на прилавках магазинов в Волгоградской области должно стать больше

В «Социальной сфере» выбрали несколько разных по профилю организаций: ГБУК «Историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта», ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской области», ГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Волжский детский дом», ГАУ ВО «Спартак-Волгоград» и ОО Волгоградский областной гандбольный клуб «Динамо».

Отметили и деятельность СМИ: лучшими признаны МУП Редакционно-издательский комплекс газеты «Жирновские новости», ООО «Волгостор», ООО «Ленинская типография» (Ленинский район). Оценен вклад «Общественных организаций и общественных фондов»: победителями в этой номинации стала Волгоградская областная общественная организация «Союз «ЧЕРНОБЫЛЬ».

Оргкомитет не мог не наградить и сельхозтоваропроизводителей региона. В номинации «Агропромышленный комплекс» эксперты высоко оценили вклад в развитие экономики Волгоградской области ООО «Совхоз Карповский» (Городищенский район), ПАО «Георгиевское» (Новониколаевский район) и ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Донское».

Оценивали и деятельность местных властей: лучшими в «Государственном и муниципальном управлении» признаны администрации Алексеевского муниципального района, Николаевского муниципального района и городского округа города Фролово Волгоградской области.

Дипломы «Лучший менеджер 2016 года» вручены генеральным директорам предприятий разных отраслей, руководителям учреждений культуры и образования, главврачам больниц, начальникам подразделений, ведущим специалистам агропромышленного комплекса.

— Здесь собрались люди разных профессий, но нас объединяет одно — каждый рад внести хотя бы маленькую частицу в общее благосостояние Волгоградской области, — сказал один из номинантов конкурса «Лучший менеджер 2016 года» главный редактор МАУ «Новоаннинский редакционно-издательский комплекс» Николай Степыгин.

Александр Дорждеев от имени губернатора поздравил всех победителей ежегодного конкурса.

— Те планы и идеи, которые вы воплощаете в жизнь, позволяют обеспечивать устойчивость и безопасность экономики не только Волгоградской области, но и России в целом. Стоит серьезная амбициозная задача — довести к 2020 году валовый региональный продукт до триллиона рублей. Она требует целенаправленной работы с опорой на науку, новейшие информационные технологии. И у нас есть все ресурсы. Совместно с вашими усилиями мы поднимем экономику Волгоградской области на качественно иной уровень, — подчеркнул он.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Урюпинске девушка получила травмы, выйдя на ходу из автомашины
Расследование дела Улюкаева завершено
Задержан подозреваемый в причастности к теракту в Манчестере
Умер актер Роджер Мур
Экс-директор ЦРУ: Россия бесстыдно вмешивалась в выборы в США
Набиуллина рассказала, почему важна низкая инфляция
Подсчитан месячный доход на «нормальную жизнь» российской семьи
Прокуратуру и Госдуму просят проверить декларацию Поклонской
Спорт
Сломанные ребра Юрзинова и другие потери сборной России на ЧМ По ходу турнира тяжелые травмы получили не только игроки нашей команды, но и консультант нашей сборной Владимир Юрзинов
Авто
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены Внедорожник «Сталкер» принято вспоминать, как несостоявшийся проект российского автопрома. Но недавно компания «Апал» вдруг оформила документы на производство этой модели!
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур Снявшийся в семи фильмах бондианы актер скончался на 90-м году жизни в Швейцарии
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
В Ярославле жителей оштрафовали за прогул субботника
В Мытищах и Внуково появится метро
Снос хрущевок начнут с востока Москвы
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Анну Седокову раскритиковали за странное имя сына Певица подверглась критике со стороны пользователей соцсетей.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь