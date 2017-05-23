В Волгограде подвели итоги областного конкурса «Лучшие менеджеры и организации»
В Волгоградской области по итогам 2016 года определили «Лучших менеджеров» и «Лучшие предприятия».
В Волгоградской области по итогам 2016 года определили «Лучших менеджеров» и «Лучшие предприятия».
В администрации Волгоградской области состоялась церемония награждения победителей 16 номинаций ежегодного областного конкурса «Лучшие менеджеры и организации». По итогам 2016 года оргкомитет признал самыми эффективными управление 48 руководителей и деятельность 31 организации и трех администраций муниципального образования.
В числе номинантов — промышленные предприятия, учреждения образования и здравоохранения, СМИ,
— Членам организационного комитета было очень сложно подводить итоги, потому что у многих предприятий очень серьезные показатели
В номинации «Промышленность» конкурсная комиссия отметила вклад в развитие экономики Волгоградской области АО «Волтайр-Пром», ООО «Камышинский текстиль», АО «Себряковцемент». Среди предприятий ЖКХ высокую оценку экспертов получила деятельность МУП «Тепловые сети» Котельниковского городского поселения Волгоградской области, МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» города Волжского и ООО «Тепловые сети» Суровикинского района. В номинации «Энергетика» победителями стали ПАО «Волгоградоблэктро» и ООО «Энергия Юга». Лучшими в номинации «Связь» признаны Волгоградское региональное отделение Поволжского филиала ПАО «Мегафон» и Волгоградского филиала ПАО междугородней и международной связи «Ростелеком». Определили победителя и в конкурсе среди транспортных предприятий: им стало ЗАО «Нижневолжское Управление технологического транспорта». В номинации «Строительство» первое место присуждено ЗАО «Флагман», а в номинации «Внешнеэкономическая деятельность» награды достались представителям АО «Каустик» и ООО «Камышинский опытный завод». В номинации «Финансово-кредитная сфера» лучшим признан ПАО «Русский южный банк». Среди научных объединений отмечен Волгоградский государственный технический университет. В «Сфере малого и среднего бизнеса» победу заслужили ООО «Крестьянское хозяйство Заболотнева Бориса Александровича» (Новониколаевский район), ООО «Любимый город» (Камышин) и ООО «Компания ПНП-Сервис».
В «Социальной сфере» выбрали несколько разных по профилю организаций: ГБУК «Историко-этнографический и архитектурный
Отметили и деятельность СМИ: лучшими признаны МУП
Оргкомитет не мог не наградить и сельхозтоваропроизводителей региона. В номинации «Агропромышленный комплекс» эксперты высоко оценили вклад в развитие экономики Волгоградской области ООО «Совхоз Карповский» (Городищенский район), ПАО «Георгиевское» (Новониколаевский район) и ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Донское».
Оценивали и деятельность местных властей: лучшими в «Государственном и муниципальном управлении» признаны администрации Алексеевского муниципального района, Николаевского муниципального района и городского округа города Фролово Волгоградской области.
Дипломы «Лучший менеджер 2016 года» вручены генеральным директорам предприятий разных отраслей, руководителям учреждений культуры и образования, главврачам больниц, начальникам подразделений, ведущим специалистам агропромышленного комплекса.
— Здесь собрались люди разных профессий, но нас объединяет одно — каждый рад внести хотя бы маленькую частицу в общее благосостояние Волгоградской области, — сказал один из номинантов конкурса «Лучший менеджер 2016 года» главный редактор МАУ «Новоаннинский
Александр Дорждеев от имени губернатора поздравил всех победителей ежегодного конкурса.
— Те планы и идеи, которые вы воплощаете в жизнь, позволяют обеспечивать устойчивость и безопасность экономики не только Волгоградской области, но и России в целом. Стоит серьезная амбициозная задача — довести к 2020 году валовый региональный продукт до триллиона рублей. Она требует целенаправленной работы с опорой на науку, новейшие информационные технологии. И у нас есть все ресурсы. Совместно с вашими усилиями мы поднимем экономику Волгоградской области на качественно иной уровень, — подчеркнул он.