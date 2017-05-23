Минэнерго по требованию прокуратуры снизило темпы роста тарифов на воду в Самаре

Ранее сотрудники надзорного органа проверили минэнерго на предмет соблюдения требований законодательства при установлении и изменении тарифов на коммунальные услуги. По итогам проверки выявлены нарушения, а в адрес министра внесено представление.

Приказом № 290 от 08.11.2016 министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области предполагался рост тарифов ООО «Самарские коммунальные системы» на питьевую воду с 1 июля 2017 г. с 22,18 руб. за 1 куб. метр до 23,43 руб. (без НДС), то есть на 105,6%, а также на водоотведение — с 11,36 до 12,55 руб. за 1 куб. м — на 110,5%.

Теперь же рост цен на питьевую воду сократили до 102% (до 22,63 руб. без НДС) и на водоотведение до 105,6% (до 12 руб. без НДС).

Напомним, последний раз тарифы на эти услуги менялись 1 октября 2016 года. Кубометр питьевой воды подорожал на 1,54 руб., а водоотведения — на 2,07 рубля. Министерство энергетики и ЖКХ успешно оспорило это повышение цен в суде.

Также по результатам рассмотрения представления прокурора пересмотрены тарифы филиала «Самарский» ПАО «Т плюс» на 2017 год. С 1 июля снижены запланированные темпы роста тарифов с 104,3% до 103,5% (с 1141 руб./Гкал до 1133 руб./Гкал —горячая вода из тепловой сети), ОАО «ПТС» с 104,3% до 103,7% (с 1324 руб./Гкал до 1316 руб./Гкал), МУП «ЖЭС» с 104,3% до 104,0% (с 1763 руб./Гкал до 1758 руб./Гкал), а также тариф филиала «Самарский» ПАО «Т плюс» на тепловую энергию для населения Автозаводского района Тольятти со 105% до 104,2% (1232 руб./Гкал с до 1223 руб./Гкал горячая вода из тепловой сети).