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17:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Норвегия отказалась участвовать в сокращении нефтедобычи

Норвежское министерство по делам энергетики и нефти не считает актуальным вопрос регулирования добычи нефти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

Ранее 23 мая представители Кувейта говорили о том, что Саудовская Аравия планировала договориться с Туркменией, Норвегией и Египтом на предмет присоединения этих стран к соглашению о сокращении мировой нефтедобычи.

25 мая представители ОПЕК и других нефтедобывающих держав встретятся в Вене и обсудят продление договоренностей о заморозке нефтедобычи. Ожидается, что оно будет пролонгировано на девять месяцев до конца марта 2018 года.

10 апреля министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук заявил, что в ближайшее время члены картеля и независимые производители нефти будут лучше соблюдать договор о сокращении добычи, чем несколько месяцев назад. В тот же день сообщалось, что Россия впервые выразила разочарование промежуточными итогами соглашения с ОПЕК.

В конце 2016 года входящие в картель страны и независимые производители достигли договоренности об ограничении нефтедобычи на полгода. В России заявляли о готовности урезать производство на 300 тысяч баррелей нефти в сутки.

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