Норвегия отказалась участвовать в сокращении нефтедобычи

Ранее 23 мая представители Кувейта говорили о том, что Саудовская Аравия планировала договориться с Туркменией, Норвегией и Египтом на предмет присоединения этих стран к соглашению о сокращении мировой нефтедобычи.

25 мая представители ОПЕК и других нефтедобывающих держав встретятся в Вене и обсудят продление договоренностей о заморозке нефтедобычи. Ожидается, что оно будет пролонгировано на девять месяцев до конца марта 2018 года.

10 апреля министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук заявил, что в ближайшее время члены картеля и независимые производители нефти будут лучше соблюдать договор о сокращении добычи, чем несколько месяцев назад. В тот же день сообщалось, что Россия впервые выразила разочарование промежуточными итогами соглашения с ОПЕК.

В конце 2016 года входящие в картель страны и независимые производители достигли договоренности об ограничении нефтедобычи на полгода. В России заявляли о готовности урезать производство на 300 тысяч баррелей нефти в сутки.