Перебои в работе банковских карт возможны ночью 28 мая
Пользователи пластиковых карт также могут столкнуться с трудностями в при снятии наличных, при расчете карточкой в магазинах и так далее.
Пользователи пластиковых карт также могут столкнуться с трудностями в при снятии наличных, при расчете карточкой в магазинах и так далее.
МИНСК, 23 мая — Sputnik. Банковские карточки могут не работать ночью 28 мая, сообщили Sputnik в ОАО «Банковский процессинговый центр».
С 02:00 до 05:00 28 мая в системе электроснабжения БПЦ будут проводиться профилактические работы.
«В указанный промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами ОАО «Банковский процессинговый центр», — рассказали на предприятии.
Кроме того, возможны перебои в работе в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к
Центр принес извинения за возможные неудобства.