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19:49 (мск), источник: Sputnik.by

Перебои в работе банковских карт возможны ночью 28 мая

Пользователи пластиковых карт также могут столкнуться с трудностями в при снятии наличных, при расчете карточкой в магазинах и так далее.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Банковские карточки могут не работать ночью 28 мая, сообщили Sputnik в ОАО «Банковский процессинговый центр».

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С 02:00 до 05:00 28 мая в системе электроснабжения БПЦ будут проводиться профилактические работы.

«В указанный промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами ОАО «Банковский процессинговый центр», — рассказали на предприятии.

Кроме того, возможны перебои в работе в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу БПЦ.

Центр принес извинения за возможные неудобства.

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