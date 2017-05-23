Нацбанк готов и дальше снижать ставку рефинансирования

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Национальный банк Беларуси не исключает возможности снижения ставки рефинансирования на 1−2% до конца текущего года.

Сейчас ставка рефинансирования составляет 14% годовых — она была установлена в таком размере с 19 апреля, это стало четвертым за год снижением.

«Возможно, снижение будет на 1−2 процентных пункта», — заявил первый заместитель председателя правления Нацбанка Тарас Надольный журналистам в Минске, отвечая на вопрос, планирует ли банк в этом году еще понижать ставку рефинансирования.

Чем руководствуется Нацбанк?

Как отмечается в докладе начальника Главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрия Мурина, который он сделал на недавнем расширенном заседании правления, с начала года Нацбанк уже четыре раза принимал решение о снижении ставки рефинансирования и ставок по своим инструментам.

Так, с 19 апреля ставка рефинансирования была установлена на уровне 14% годовых, ставки по постоянно доступным операциям поддержки и изъятия ликвидности — 17% и 9% годовых соответственно.

«Тем самым уже в настоящее время достигнута нижняя граница прогнозного диапазона, предусматривавшегося при подготовке Основных направлений денежно-кредитной политики на 2017 год. Фактически уровень ставки рефинансирования уменьшен на величину замедления инфляции, при этом реальные монетарные условия в I квартале сохранены на прежнем уровне», — говорится в докладе Мурина, опубликованном в ведомственном журнале Нацбанка «Банковский вестник».

Все зависит от инфляции.

Представитель регуляторного органа полагает, что в случае закрепления тренда на замедление инфляции снижение процентных ставок в текущем году может быть продолжено, но уже не так быстро.

«Многое будет зависеть от уменьшения девальвационных и инфляционных рисков, в том числе обозначенных ранее, а также дальнейшего развития ситуации в экономике в целом», — считает Мурин.

Он обратил внимание, что вместе со ставкой рефинансирования снижается доходность по депозитам.

Решения банков снижать процентные ставки по вкладам влияют и на поведение вкладчиков, поэтому, подчеркнул Мурин, «в области процентной политики, особенно в части снижения процентных ставок, торопиться не следует».

«Поспешные решения, как правило, приводят не к ожидаемому, а к противоположному результату. В частности, Национальный банк уже неоднократно показывал последствия быстрого снижения процентных ставок на примере долговой нагрузки на предприятия. Вместо ожидаемого уменьшения с высокой вероятностью можно получить ее рост в силу ускорения девальвационных и инфляционных процессов», — обратил внимание он.

Процентная политика будет взвешенной.

Негативные последствия от роста цен, безусловно, затрагивают и население. Это и снижение реальных доходов, и риски обесценения сбережений — вопросы, которые сегодня в наибольшей степени волнуют белорусских граждан, сказал Мурин.

«В связи с этим Национальный банк намерен обеспечить проведение взвешенной антиинфляционной политики, направленной на поддержание реальных процентных ставок на положительном уровне и поступательное (с учетом складывающейся макроэкономической ситуации) снижение их номинальной величины», — добавил он.