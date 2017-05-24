Обновление улицы Кубинской в Волгограде завершится до конца июня
На улице Кубинской дорожники приступили к асфальтированию тротуара.
На улице Кубинской дорожники приступили к асфальтированию тротуара.
Здесь, на одной из ключевых артерий Волгограда, идет комплексное обновление, включающее и восстановление пешеходной части, и обновление проезда протяженностью 1,57 км.
Как сообщили РИАЦ в
По словам представителя
Использование современных и надежных технологий, таких как устройство выравнивающего слоя и укладка верхнего из
Результаты применения данного метода говорят сами за себя — состояние восстановленных в 2015—2016 годах магистралей отличается надежностью и стабильностью, у специалистов и водителей нареканий нет. Такой комплексный подход к восстановлению магистралей применяется впервые за последние 20 лет. За 2016 год в Волгограде приведено в порядок 1,5 млн. кв. м дорожного полотна, в том числе на проспектах Ленина, Жукова, улицах Исторической, 40 лет ВЛКСМ, Козловской, Ардатовской и других. В планах на 2017 год сохранить темпы восстановления городских магистралей и восстановить около 100 км дорожной сети.
Работы уже идут на улицах Ленкоранской, Кубанской, Пархоменко, Краснознаменской. Обновление ждет 2-ю Продольную магистраль, пр. Героев Сталинграда, Набережную 62-й Армии и другие ключевые транспортные артерии города, на которых десятилетиями не проводились комплексные восстановительные работы.