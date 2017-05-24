Обновление улицы Кубинской в Волгограде завершится до конца июня

Здесь, на одной из ключевых артерий Волгограда, идет комплексное обновление, включающее и восстановление пешеходной части, и обновление проезда протяженностью 1,57 км.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации Волгограда, на объекте демонтирован старый и установлен новый дорожный борт. Полностью отфрезеровано изношенное дорожное покрытие — крупная спецтехника работала в ночное время, чтобы не мешать интенсивному движению транспорта. Сейчас ведется укладка асфальта на пешеходной части.

По словам представителя фирмы-подрядчика Гелакиса Грамматикова, эта важная транспортная артерия, которая соединяет две основные продольные магистрали, качественно не обновлялась несколько десятилетий. После фрезерования изношенного слоя асфальта на проезжей части предстоит выполнить устройство выравнивающего слоя асфальтобетона — начать эту работу планируется на следующей неделе, а затем уложить верхнее покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Общая площадь проезжей части — 14 тыс. кв. метров, тротуаров — 2 тыс. кв. метров. Наиболее сложные и трудоемкие работы выполнены — это фрезерование и установка бортового камня. Из-за двухнедельных дождей сроки несколько сместились, но в любом случае закончить работы планируется до конца июня — намного раньше намеченного контрактом срока.

Использование современных и надежных технологий, таких как устройство выравнивающего слоя и укладка верхнего из щебеночно-мастичного асфальта, — обязательные составляющие комплексного дорожного обновления, применяемого в Волгограде третий год. Комплексный подход заключается также и в создании условий для привлечения крупных компаний, имеющих достаточный опыт и качественное техническое обеспечение.

Результаты применения данного метода говорят сами за себя — состояние восстановленных в 2015—2016 годах магистралей отличается надежностью и стабильностью, у специалистов и водителей нареканий нет. Такой комплексный подход к восстановлению магистралей применяется впервые за последние 20 лет. За 2016 год в Волгограде приведено в порядок 1,5 млн. кв. м дорожного полотна, в том числе на проспектах Ленина, Жукова, улицах Исторической, 40 лет ВЛКСМ, Козловской, Ардатовской и других. В планах на 2017 год сохранить темпы восстановления городских магистралей и восстановить около 100 км дорожной сети.

Работы уже идут на улицах Ленкоранской, Кубанской, Пархоменко, Краснознаменской. Обновление ждет 2-ю Продольную магистраль, пр. Героев Сталинграда, Набережную 62-й Армии и другие ключевые транспортные артерии города, на которых десятилетиями не проводились комплексные восстановительные работы.