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20:49 (мск), источник: ТАСС

Власти США подали иск против Fiat Chrysler в связи с дизельным скандалом

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции США подало гражданский иск против автомобильного концерна Fiat Chrysler, обвинив его в установке на дизельные двигатели его машин компьютерной программы, позволявшей фальсифицировать данные официальных тестов на содержание вредных веществ в выхлопных газах.

Источник: AP 2017

Об этом объявило американское агентство по охране окружающей среды, передает агентство Reuters.

В январе федеральное агентство США по охране окружающей среды и власти штата Калифорния заявили, что Fiat Chrysler устанавливал в своих авто незаконное программное обеспечение (ПО), которое позволяло скрывать реальный уровень выхлопов. Речь идет о более чем 100 тыс. автомобилях, проданных в США, начиная с 2014 года, в том числе о моделях Jeep Grand Cherokee и пикапах Ram с трехлитровыми двигателями. Таким образом, автоконцерн «явным и серьезным образом нарушил» экологические стандарты, установленные в США, сообщили представители природоохранного ведомства.

В случае, если суд признает эти обвинения обоснованными, максимальный штраф для Fiat Chrysler может составить $4,6 млрд, заявило в январе агентство по охране окружающей среды. Reuters отмечает, что Fiat Chrysler может заключить мировое соглашение с властями США, подобно германскому автоконцерну Volkswagen, который признал свою вину и согласился заплатить штраф.

Volkswagen первым из мировых автопроизводителей оказался в центре «дизельного скандала». Американские власти также обнаружили в его дизельных двигателях ПО, которое позволяло обойти жесткие американские нормы в области экологии. Расследования в отношении автогиганта были начаты в США, а также в ряде стран Европы и Азии. В январе было объявлено, что Volkswagen заключил с минюстом США мировое соглашение, которое предусматривает выплату американским властям $4,3 млрд, а также признание вины со стороны компании.

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