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06:39 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии за три года планируется заменить 2700 лифтов

ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан подготовило план замены устаревших и признанных непригодными для эксплуатации лифтов до 2020 года. Сейчас проект постановления правительства региона о распределении средств на эту программу проходит все необходимые согласования. Об этом сообщает РБК-Уфа.

Источник: Башинформ

Всего в 2018—2020 года в республике планируется заменить 2700 лифтов — по 900 в год. Общая сумма расходов составит 5,4 млрд рублей — по 1,8 млрд рублей в год. Из них 900 млн — средства республиканского бюджета, 4,5 млрд — средства фонда капремонта.

Замминистра ЖКХ РБ Альфред Зиннатуллин пояснил, что эти цифры — пока лишь проект. Окончательного решения по объемам финансирования на следующий год пока нет. В текущем году власти планируют отремонтировать 300 лифтов. На эти цели выделено 600 млн рублей.

По информации издания, сегодня из 9000 лифтовых кабин, работающих в жилфонде республики, в замене нуждается около трети. Закупка и установка одной новой кабины обойдется примерно в два млн рублей.

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