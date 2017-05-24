В Башкирии за три года планируется заменить 2700 лифтов

Всего в 2018—2020 года в республике планируется заменить 2700 лифтов — по 900 в год. Общая сумма расходов составит 5,4 млрд рублей — по 1,8 млрд рублей в год. Из них 900 млн — средства республиканского бюджета, 4,5 млрд — средства фонда капремонта.

Замминистра ЖКХ РБ Альфред Зиннатуллин пояснил, что эти цифры — пока лишь проект. Окончательного решения по объемам финансирования на следующий год пока нет. В текущем году власти планируют отремонтировать 300 лифтов. На эти цели выделено 600 млн рублей.

По информации издания, сегодня из 9000 лифтовых кабин, работающих в жилфонде республики, в замене нуждается около трети. Закупка и установка одной новой кабины обойдется примерно в два млн рублей.