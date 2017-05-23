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22:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведев заявил о необходимости снижения ставки по ипотеке

Российская экономика созрела для снижения ипотечной ставки до шести-семи процентов годовых, заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев на встрече с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. По его словам, в кабинете министров исходят из того, что банки снизят ставки по кредитам на жилье по всей стране соразмерно снижению ключевой ставки. Стенограмма встречи опубликована во вторник, 23 мая, на сайте правительства.

Источник: Агентство «Москва»

Медведев отметил, что снижение ставки по ипотеке — это «вопрос банковский», и.

в правительстве рассчитывают на то, что ставка будет снижаться соразмерно снижению ключевой ставки Центробанком.

«Мы должны выйти (эту задачу мы уже достаточно давно перед собой ставили) на кредитную ставку в размере шести-семи процентов по всей стране. Макроэкономические условия для этого в целом созрели», — добавил Медведев.

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Губернатор в свою очередь проинформировал премьера о том, что в Самарской области 70 процентов приобретаемого жилья покупается в ипотеку. Уровень ставки, по словам Меркушкина, пока находится в районе 11 процентов годовых.

Как отмечает РИА Новости, по данным Центрального банка, ипотечные ставки в России в первом квартале 2017 года в среднем составили 11,8 процента, снизившись на 0,67 процентного пункта ниже, чем в тот же период 2016-го.

28 апреля Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 9,25 процента. Ключевая ставка — основной инструмент денежно-кредитной политики ЦБ. Под нее регулятор выдает банкам кредиты. Показатель влияет, в числе прочего, на формирование ставок по займам в кредитных организациях.

Комментарии
5
олег ушаков
Валютным ипотечникам лучше помолчать. Халявщики!
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Елена
Медведев будь ты проклят до седьмого колена это от всех валютных ипотечников тебе!
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Руслан Аболенцев
Ипотека в России - это грабёж.
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