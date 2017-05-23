Медведев заявил о необходимости снижения ставки по ипотеке

Медведев отметил, что снижение ставки по ипотеке — это «вопрос банковский», и.

в правительстве рассчитывают на то, что ставка будет снижаться соразмерно снижению ключевой ставки Центробанком.

в правительстве рассчитывают на то, что ставка будет снижаться соразмерно снижению ключевой ставки Центробанком.

«Мы должны выйти (эту задачу мы уже достаточно давно перед собой ставили) на кредитную ставку в размере шести-семи процентов по всей стране. Макроэкономические условия для этого в целом созрели», — добавил Медведев.

Губернатор в свою очередь проинформировал премьера о том, что в Самарской области 70 процентов приобретаемого жилья покупается в ипотеку. Уровень ставки, по словам Меркушкина, пока находится в районе 11 процентов годовых.

Как отмечает РИА Новости, по данным Центрального банка, ипотечные ставки в России в первом квартале 2017 года в среднем составили 11,8 процента, снизившись на 0,67 процентного пункта ниже, чем в тот же период 2016-го.