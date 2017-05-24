Титов предложил ввести в России налоговый спецрежим для богатых

«Действующая модель стимулирования деофшоризации пока не предусматривает, в отличие от международной практики, дифференциации подходов к физическим и юридическим лицам. Это неизбежно повлечет за собой отток потенциальных частных инвесторов и граждан с высоким доходом в другие юрисдикции», — говорится в ежегодном докладе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

«Целесообразно введение в России (в целом или на отдельных территориях — ТОР и т. п. ) специального налогового режима, направленного на привлечение и удержание в РФ состоятельных физических лиц, потенциальных инвесторов», — говорится в документе. Согласно такому режиму, у физлица будет право уплачивать фиксированный налог на сумму заранее согласованного с налоговым органом вмененного дохода, полученного от источников за пределами РФ.

Вмененный доход от зарубежных источников, по мнению авторов доклада, может быть установлен в твердой сумме, которая будет регулярно индексироваться, или рассчитываться на основании усредненных данных о задекларированном зарубежном доходе налогоплательщика за последние три-пять лет. Либо она может рассчитываться на основании данных налогового органа о доходах иных физлиц, обладающих состоянием, сопоставимым по размеру с состоянием налогоплательщика, претендующего на переход на данную систему.

«При этом вмененный доход в любом случае не должен быть меньше минимального порога», — говорится в документе. Речь идет о спецрежиме налогообложения доходов, полученных за пределами РФ. «Что касается доходов резидентов от источников в РФ, то они будут облагаться в общеустановленном порядке», — подчеркивается в документе.