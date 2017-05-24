Титов предложил ввести в России налоговый спецрежим для богатых
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости.
«Действующая модель стимулирования деофшоризации пока не предусматривает, в отличие от международной практики, дифференциации подходов к физическим и юридическим лицам. Это неизбежно повлечет за собой отток потенциальных частных инвесторов и граждан с высоким доходом в другие юрисдикции», — говорится в ежегодном докладе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.
«Целесообразно введение в России (в целом или на отдельных территориях — ТОР
Вмененный доход от зарубежных источников, по мнению авторов доклада, может быть установлен в твердой сумме, которая будет регулярно индексироваться, или рассчитываться на основании усредненных данных о задекларированном зарубежном доходе налогоплательщика за последние
«При этом вмененный доход в любом случае не должен быть меньше минимального порога», — говорится в документе. Речь идет о спецрежиме налогообложения доходов, полученных за пределами РФ. «Что касается доходов резидентов от источников в РФ, то они будут облагаться в общеустановленном порядке», — подчеркивается в документе.