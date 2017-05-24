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00:31 (мск), источник: РИА Новости

Титов предложил ввести в России налоговый спецрежим для богатых

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ввести в России специальный налоговый режим для богатых граждан и частных инвесторов: налог на вмененный доход, полученный от зарубежных источников, чтобы заинтересовать таких граждан в раскрытии своих офшорных доходов и сохранении российского налогового резидентства.

Источник: РИА Новости

«Действующая модель стимулирования деофшоризации пока не предусматривает, в отличие от международной практики, дифференциации подходов к физическим и юридическим лицам. Это неизбежно повлечет за собой отток потенциальных частных инвесторов и граждан с высоким доходом в другие юрисдикции», — говорится в ежегодном докладе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

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«Целесообразно введение в России (в целом или на отдельных территориях — ТОР и т. п.) специального налогового режима, направленного на привлечение и удержание в РФ состоятельных физических лиц, потенциальных инвесторов», — говорится в документе. Согласно такому режиму, у физлица будет право уплачивать фиксированный налог на сумму заранее согласованного с налоговым органом вмененного дохода, полученного от источников за пределами РФ.

Вмененный доход от зарубежных источников, по мнению авторов доклада, может быть установлен в твердой сумме, которая будет регулярно индексироваться, или рассчитываться на основании усредненных данных о задекларированном зарубежном доходе налогоплательщика за последние три-пять лет. Либо она может рассчитываться на основании данных налогового органа о доходах иных физлиц, обладающих состоянием, сопоставимым по размеру с состоянием налогоплательщика, претендующего на переход на данную систему.

«При этом вмененный доход в любом случае не должен быть меньше минимального порога», — говорится в документе. Речь идет о спецрежиме налогообложения доходов, полученных за пределами РФ. «Что касается доходов резидентов от источников в РФ, то они будут облагаться в общеустановленном порядке», — подчеркивается в документе.

Комментарии
2
О И
Ребята спокойнее, поверьте и дайте время доберемся и до них. Не надо революций, просто дайте время, пару лет, я знаю о чем пишу
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Сергей Саморуков
Что только не болтают лишь бы не вводить прогрессивного налога . Путин вообще дальше пошёл и пожалел миллиардеров , пострадавших от санкций . Не они , а мы им теперь платим из бюджета . До пенсионеров ли ? До детей ли ??? Нет , ребята . О другой когорте у президента душа болит .
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