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01:54 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Америку возвращают к нормам 90-х

Дональд Трамп готовится сокращать бюджетный дефицит одновременно с налогами.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Администрация Дональда Трампа представила свой первый бюджет — на 2018 фискальный год.

Он предполагает резкое сокращение расходов на социальные программы при росте расходов на оборону, а также новые источники доходов — включая продажу половины нефтяных резервов.

Авторы бюджета исходят из ускорения роста ВВП США до 3% и того, что сокращение налогов окупится за счет увеличения сборов. Большинство экспертов считают такие предположения нереалистичными.

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Белый дом вчера представил в Конгресс США проект бюджета на 2018 фискальный год (начинается 1 октября 2017-го). Это первый документ, детально описывающий приоритеты фискальной политики новой администрации. Один из них — сокращение госдолга. Сейчас он составляет около $20 трлн. Из них $14 трлн размещены в рыночных облигациях (77% ВВП), по плану за десять лет их объем вырастет до $18,6 млрд, но сократится к ВВП до 60%.

Документ предполагает достижение баланса бюджета в течение десяти лет — для этого потребуется сокращение госрасходов на $3,6 трлн. Рост госрасходов придется на вложения в инфраструктурные проекты — из $1 трлн их стоимости бюджет предлагает профинансировать $200 млрд. Вырастут также расходы на оборону и безопасность — на $470 млрд за десять лет (на строительство стены с Мексикой отводится $2,6 млрд). Траты на необоронные программы госагентств в плане сокращены на почти на $2 трлн за десять лет, в том числе за счет резкого снижения финансирования зарубежной деятельности (минус $693 млрд). Существенную экономию должны обеспечить замена программы Obamacare (минус $250 млрд), реформа программы Medicaid (медпомощь малоимущим, минус $610 млрд).

Еще одной радикальной мерой призвана стать продажа половины нефтяных резервов страны, которые сейчас составляют 687,7 млн баррелей. В Белом доме считают, что в 2018 году доходы от такой продажи могут составить $500 млн, за десять лет — $16,6 млрд. Отметим, что прежняя администрация уже отправила на продажу в течение десяти лет 190 млн баррелей запасов (около 27%), при этом сейчас действует законодательное ограничение на снижение запасов за рамками 450 млн баррелей.

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Составители финплана считают, что масштабное снижение налоговых ставок с точки зрения бюджета окупится — отдача от улучшения ситуации в экономике оценена в $2 трлн за десять лет (преимущественно за пределами 2020 года). Напомним, налоговые инициативы включают снижение подоходного налога и налогов на наследование, снижение ставки корпоративного налога до 15% при отмене ряда льгот, переход на территориальный режим обложения (обложение прибыли у источника внутри страны).

Предположение о самоокупаемости налогового плана строится на ожидании роста ВВП США на 3% в год с 2021 года. По оценкам управления Конгресса по бюджету, этот показатель составит в среднем 1,8% в ближайшие десять лет. В общественном Комитете за ответственный бюджет отмечают, что план не учитывает старение населения — «чтобы он сработал, нужна машина времени, которая бы вернула нас назад в 90-е (с 1998 по 2002 год американский бюджет закрывался с профицитом.— “Ъ”)». По всей видимости, в предложенной форме план вряд ли будет утвержден Конгрессом — в первую очередь из-за недостаточной поддержки отдельных инициатив республиканцами, однако он будет использован для дальнейшего обсуждения законодателями обеих партий.

Татьяна Едовина

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