Америку возвращают к нормам 90-х

Белый дом вчера представил в Конгресс США проект бюджета на 2018 фискальный год (начинается 1 октября 2017-го). Это первый документ, детально описывающий приоритеты фискальной политики новой администрации. Один из них — сокращение госдолга. Сейчас он составляет около $20 трлн. Из них $14 трлн размещены в рыночных облигациях (77% ВВП), по плану за десять лет их объем вырастет до $18,6 млрд, но сократится к ВВП до 60%.



Документ предполагает достижение баланса бюджета в течение десяти лет — для этого потребуется сокращение госрасходов на $3,6 трлн. Рост госрасходов придется на вложения в инфраструктурные проекты — из $1 трлн их стоимости бюджет предлагает профинансировать $200 млрд. Вырастут также расходы на оборону и безопасность — на $470 млрд за десять лет (на строительство стены с Мексикой отводится $2,6 млрд). Траты на необоронные программы госагентств в плане сокращены на почти на $2 трлн за десять лет, в том числе за счет резкого снижения финансирования зарубежной деятельности (минус $693 млрд). Существенную экономию должны обеспечить замена программы Obamacare (минус $250 млрд), реформа программы Medicaid (медпомощь малоимущим, минус $610 млрд).



Еще одной радикальной мерой призвана стать продажа половины нефтяных резервов страны, которые сейчас составляют 687,7 млн баррелей. В Белом доме считают, что в 2018 году доходы от такой продажи могут составить $500 млн, за десять лет — $16,6 млрд. Отметим, что прежняя администрация уже отправила на продажу в течение десяти лет 190 млн баррелей запасов (около 27%), при этом сейчас действует законодательное ограничение на снижение запасов за рамками 450 млн баррелей.