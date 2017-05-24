Сбылась мечта многих молодых семей Владивостока

Это дает право получить семьям от 30 до 35% от стоимости жилого помещения, которая рассчитывается, исходя из количества членов семьи и норматива стоимости квадратного метра, соответствующего средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъекту РФ. Сегодня этот норматив в Приморье установлен в размере 48 532 рублей за квадратный метр.



В этом году семьи получат от 611 тысяч рублей до 1 миллиона 528 тысяч — в зависимости от состава семьи.

Напомним, в рамках муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке» на 2014−2019 годы выдано свидетельств на получение социальной выплаты 334 семьям: в 2014 г. — 111 семьям; в 2015 г. — 99 семьям; в 2016 г. — 126 семьям.

Татьяна Данилова.

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