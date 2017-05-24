Работникам «Приморгражданпроекта» вернули долги по требованию прокруатуры

Прокуратура Фрунзенского района Владивостока провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в деятельности АО «Приморгражданпроект». В ходе надзорных мероприятий установлены нарушения сроков выплаты заработной платы перед 191 сотрудником организации. Выявлено, что заработная плата не выплачивалась свыше двух месяцев с декабря 2016 по февраль 2017 года, чем нарушалось конституционное право на вознаграждение за труд.

В результате этого перед работниками образовалась задолженность в размере 10 144 000 рублей.

При этом на расчетных счетах организации имелись денежные средства, достаточные для оплаты труда.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного следствия для принятия процессуального решения.

По итогам их рассмотрения, следственным отделом по Фрунзенскому району г Владивостока СУ СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре района. В свою очередь, прокуратура района также приняла комплекс мер реагирования, направленный на восстановление нарушенных трудовых прав работников.

Так, руководителю АО «Приморгражданпроект» внесено представление с требованиями устранить выявленные нарушения в сфере охраны труда, в отношении юридического лица вынесено постановление об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в Приморском крае.

Во исполнение требований прокурора погашена задолженность перед работниками предприятия в размере свыше 10 миллионов рублей.

Улугбек Тимуридов.