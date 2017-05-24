Турция ограничила импорт пшеницы из России

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU — Турция ввела новые ограничения на импорт российской пшеницы. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитический центр «Совэкон» и топ-менеджеров двух российских экспортеров, на Россию будет приходиться только до четверти от всех выданных лицензий на импорт.

В Турции действует режим защиты внутреннего рынка: для поставки зерна без пошлины для переработки и дальнейшего экспорта необходима лицензия. Турция с середины марта не выдает такие лицензии на поставку российской сельхозпродукции, отмечает издание.

По данным «Ведомостей», новые ограничения стали ответной мерой на запрет на поставку помидоров и некоторых других овощей, введенный РФ после того, как турецкие военные сбили российский истребитель.