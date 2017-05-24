В Маслянинском районе построят сыродельный завод за 6 млрд рублей

По словам инвестора — одного из крупнейших производителей сырого молока в России — объём выпускаемой продукции может составить до 60 тонн сыра в сутки. Планируют создать полторы тысячи рабочих мест, а выручка от будущего предприятия составит около 15 миллиардов рублей. Молочное производство — одно из самых перспективных в стране.

Штефан Дюрр, генеральный директор УК ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг»: «В связи, с последними тремя годами, это (развитие) как-то ускорилось. Мы для себя сейчас хотим понять — где мы хотим быть и какие регионы для нас приоритетнее и какие направления. Если говорить про направления то, это однозначно молочное».

В строительство сыродельного завода инвестор планирует вложить 6 миллиардов рублей. Однако, на территории необходимо создать инфраструктуру — отремонтировать дороги, провести электроэнергию и газоснабжение.

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области: «Были на территории, смотрели ряд других проектов, но в тоже время, смотрели, с чем можно сориентироваться, как правильнее подкрепить и какие возможности будут по сопровождению этого проекта, я имею в виду развитие инфраструктуры».