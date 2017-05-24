В Маслянинском районе построят сыродельный завод за 6 млрд рублей
Маслянинский район станет сырной столицей Сибири. К 2019-му году там планируют построить сыродельный завод. Сегодня проект презентовали губернатору области.
Маслянинский район станет сырной столицей Сибири. К 2019-му году там планируют построить сыродельный завод. Сегодня проект презентовали губернатору области.
По словам инвестора — одного из крупнейших производителей сырого молока в России — объём выпускаемой продукции может составить до 60 тонн сыра в сутки. Планируют создать полторы тысячи рабочих мест, а выручка от будущего предприятия составит около 15 миллиардов рублей. Молочное производство — одно из самых перспективных в стране.
Штефан Дюрр, генеральный директор УК ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг»: «В связи, с последними тремя годами, это (развитие)
В строительство сыродельного завода инвестор планирует вложить 6 миллиардов рублей. Однако, на территории необходимо создать инфраструктуру — отремонтировать дороги, провести электроэнергию и газоснабжение.
Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области: «Были на территории, смотрели ряд других проектов, но в тоже время, смотрели, с чем можно сориентироваться, как правильнее подкрепить и какие возможности будут по сопровождению этого проекта, я имею в виду развитие инфраструктуры».