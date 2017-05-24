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07:14 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Реконструкция Михайловской набережной начнется уже летом 2017 года

Сегодня властям и жителям города публично представили дизайн-проект благоустройства Михайловской набережной. Реконструкция пройдет в 2 этапа. Первые работы планируют провести уже этим летом.

Зона запахов, тактильная зона, велодорожки и дополнительная сцена — это лишь малая часть нововведений которые будут украшать обновленную набережную. Как говорят дизайнеры — превратится парк в маленький остров отличающийся от общей городской среды. Первый этап благоустройства планируют закончить уже в этом году.

Анна Терешкова, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии: «Первая очередь предполагает полностью весь променад. Здесь действительно будут и велодорожки — вот эта вся часть, которая выделена голубым — это как раз первая часть. И вот эта часть сцены. Что бы уже на следующий год мы с вами могли встретить чемпионат мира».

Второй этап начнется в 2018 -м. На площади в восемь гектаров. Во всем проекте особое внимание дизайнеры уделили озеленению. На территории не будут спиливать деревья, Наоборот на набережной появится аналог Зеленого театра московского парка им. Горького. Кстати именно благоустройство зеленых зон и дворов один из приоритетов развития города на ближайшие годы. И, по мнению мэра, набережная в этом нуждается больше всего.

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска: «Мы хотим сделать, чтобы в летнее время это была абсолютно рекреационная зона — зона отдыха. И для велосипедистов и для пешеходов. И для различных культурных мероприятий. Но Новосибирск — это Сибирь. И поэтому зимний вариант и что зимой здесь будет проходить, это тоже важно. Об этом тоже думаем».

В итоге территория будет разделена на 2 зоны: тихую и активную. Первая будет находиться ближе к парку «Городское начало». Вторая на территории главной сцены. Кстати концертная площадка останется в той же зоне. Завершить работы планируют в 2022 году.

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