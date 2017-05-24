Калининградская область оказалась в числе лидеров по уровню инфляции
Калининградская область оказалась в числе лидеров по инфляции в апреле 2017 года — 0,8%.
Калининградская область оказалась в числе лидеров по инфляции в апреле 2017 года — 0,8%.
По России — 0,2%, а с начала года — 0,8%.
Одновременно самый западный регион страны оказался в списке тех, где отмечается снижение цен производителем промышленных товаров — 95,7% от данных за март текущего года.
Согласно данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле 2017 года составила 39253 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 6,7%, а в