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08:58 (мск), источник: Янтарный край

Калининградская область оказалась в числе лидеров по уровню инфляции

Калининградская область оказалась в числе лидеров по инфляции в апреле 2017 года — 0,8%.

Источник: Reuters

По России — 0,2%, а с начала года — 0,8%.

Одновременно самый западный регион страны оказался в списке тех, где отмечается снижение цен производителем промышленных товаров — 95,7% от данных за март текущего года.

Согласно данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле 2017 года составила 39253 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 6,7%, а в январе-апреле 2017 года — на 7%.

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