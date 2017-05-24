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05:26 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Правительство РФ выделит 827 млн рублей на Универсиаду-2019

Деньги пойдут на создание и улучшение инфраструктуры.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Правительство России выделит 827 млн рублей на подготовку к зимней Универсиаде-2019, которая пройдет в Красноярске. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, выделение субсидии «позволит в установленные сроки создать инфраструктуру, необходимую для проведения Универсиады, в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации». Какие конкретно работы будут дополнительно профинансированы, не уточняется. Деньги выделяются Минспорту РФ из резервного бюджета.

Также правительство утвердило выделение 700 млн рублей для завершения строительства терминала в аэропорту Саранска (в 2018 году город примет матчи чемпионата мира по футболу). Кроме того, утверждено выделение 134 млн рублей на завершение строительства стадиона в Калининграде, где также пройдут матчи ЧМ-2018.

В феврале этого года премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что федеральный бюджет выделит более 7,7 млрд рублей на Универсиаду-2019. По словам председателя правительства, деньги пойдут на строительство и ремонт 10 спортивных арен.

По предварительным расчетам министерства финансов Красноярского края, бюджет красноярской Универсиады составит 51,8 млрд рублей. По словам чиновников, строительство и реконструкция спортивных объектов обойдутся в 44,5 млрд рублей. Остальные деньги уйдут на организацию спортивной программы и на подготовку волонтеров.

Напомним, XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдет с 2 по 12 марта 2019 года.

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