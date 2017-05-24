Последний или крайний: в Приморье на достройку Hyatt дали 1,2 млрд рублей

Депутаты Законодательного собрания Приморского края 24 мая, одобрили предоставление государственной гарантии на сумму в 1,2 млрд рублей в пользу ОАО «Наш дом — Приморье» на достройку гостиничного комплекса Hyatt. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Тема выделения очередного транша на объект саммита АТЭС-2012 года вновь вызвала среди депутатского корпуса оживлённую дискуссию. Парламентариев попытался успокоить первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев, пообещав, что это последние бюджетные деньги, которые будут задействованы на достройку Hyatt.

В итоге депутатов склонили в пользу предоставления госгарантии на 1,2 млрд рублей с целью дальнейшего кредитования компании-застройщика «Наш дом — Приморье» для обеспечения финансирования работ на объекте.

Очередная корректировка казны Приморского края, одобренная большинством депутатов, выглядит следующим образом: доходы — 89,9 млрд рублей, расходы — 98,9 млрд рублей, дефицит — 9,3 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство двух гостиничных комплексов Hyatt во Владивостоке стартовало перед саммитом АТЭС-2012 года. Первоначальный объём финансирования объектов на Корабельной Набережной и мысе Бурном оценивался в 7,5 млрд рублей, однако к 2017 году он вырос до 18,5 млрд рублей, из которых 13,5 млрд рублей — средства бюджеты Приморского края.

В начале 2017 года стало известно, Российский аукционный дом займётся поиском покупателя недостроя Hyatt на мысе Бурном. Объект на Корабельной набережной должен в первых числах сентября принять гостей третьего Восточного экономического форума. По словам губернатора Владимира Миклушевского, одобренный транш пойдёт на исправление «косяков».