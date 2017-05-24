Последний или крайний: в Приморье на достройку Hyatt дали 1,2 млрд рублей
Краевая администрация пообещала больше денег не просить.
Краевая администрация пообещала больше денег не просить.
Депутаты Законодательного собрания Приморского края 24 мая, одобрили предоставление государственной гарантии на сумму в 1,2 млрд рублей в пользу ОАО «Наш дом — Приморье» на достройку гостиничного комплекса Hyatt. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в
Тема выделения очередного транша на объект саммита АТЭС-2012 года вновь вызвала среди депутатского корпуса оживлённую дискуссию. Парламентариев попытался успокоить первый
В итоге депутатов склонили в пользу предоставления госгарантии на 1,2 млрд рублей с целью дальнейшего кредитования
Очередная корректировка казны Приморского края, одобренная большинством депутатов, выглядит следующим образом: доходы — 89,9 млрд рублей, расходы — 98,9 млрд рублей, дефицит — 9,3 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, строительство двух гостиничных комплексов Hyatt во Владивостоке стартовало перед саммитом АТЭС-2012 года. Первоначальный объём финансирования объектов на Корабельной Набережной и мысе Бурном оценивался в 7,5 млрд рублей, однако к 2017 году он вырос до 18,5 млрд рублей, из которых 13,5 млрд рублей — средства бюджеты Приморского края.
В начале 2017 года стало известно, Российский аукционный дом займётся поиском покупателя недостроя Hyatt на мысе Бурном. Объект на Корабельной набережной должен в первых числах сентября принять гостей третьего Восточного экономического форума. По словам губернатора Владимира Миклушевского, одобренный транш пойдёт на исправление «косяков».