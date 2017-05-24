В Казахстане могут запустить поезд Hyperloop

Первым ролик опубликовал популярный блогер Александр Цой на своей странице в Facebook, вызвав резонанс среди пользователей.

На видео показана схема надземного поезда на опорах, который предположительно должен соединить два города Казахстана по принципу Hyperloop.

Hyperloop (с англ. — «гиперпетля) — проект вакуумного поезда, предложенный инженером, изобретателем и предпринимателем Илоном Маском, и представляющий собой трубопровод, внутри которого со скоростью от 480 до 1 220 км/ч перемещаются транспортные капсулы. Таким образом, по словам Маска, время в пути от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско (расстояние 561 км по прямой) займёт всего 30 минут.

Если вернуться к казахстанскому проекту, то путь из Астаны в Алматы составил бы около часа. Автор публикации с видео утверждает, что получил его через рассылку в WhatsApp и надежность источника еще не подтверждена. Однако такой проект заставляет задуматься о том, что технологии будущего ближе, чем мы думаем и, возможно, мы скоро станем их свидетелями.