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08:00 (мск), источник: VN.ru

Сибирский Диснейленд построят в Маслянино

Парк туризма и отдыха планирует возвести к 2020 году в Маслянинском районе Агентство инвестиционного развития Новосибирской области (АИР).

Губернский парк туризма, спорта и отдыха «Салаир Олимпик» займет площадь в 100 гектаров. В проект планируется вложить 375 миллионов рублей: 125 миллионов из областного бюджета и 250 миллионов — из федерального, сообщает ТАСС.

— В текущем году начнем проектирование объекта. На его территории предусматривается строительство около 100 специализированных объектов, направленных на развитие зимних и летних видов спорта и отдыха, — сказал гендиректор АИР Александр Зырянов на совещании в правительстве.

Уже известно, что в инфраструктуру парка войдет спортивная зона. Это биатлонный комплекс, спуски различной сложности, водно-оздоровительные и СПА-комплексы, каток, сооружения для профессионального спорта, олимпийская деревня, стадион, экстрим-парк. В проекте также предусмотрены: детский реабилитационный центр, конный двор, деловой и торговый центры, мини-молокозавод и фермерский рынок, а также этно-деревня.

По оценкам АИР, парк сможет принимать 350−400 тысяч туристов в год.

— Мы также планируем попасть в федеральную программу China Friendly. Это значит, что парк «Салаир» смогут посещать около 30 тысяч китайских туристов ежегодно, — добавил Зырянов.

Ранее в Новосибирской области была разработана интерактивная карта для туристов, где представлена вся информация о районах области. Это позволяет понять, в каких местах в каждом конкретном районе можно отдохнуть, где можно поесть и на что посмотреть. По мнению губернатора Владимира Городецкого, Новосибирская область имеет все перспективы стать важным центром туризма.

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