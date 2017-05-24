Сибирский Диснейленд построят в Маслянино

Губернский парк туризма, спорта и отдыха «Салаир Олимпик» займет площадь в 100 гектаров. В проект планируется вложить 375 миллионов рублей: 125 миллионов из областного бюджета и 250 миллионов — из федерального, сообщает ТАСС.

— В текущем году начнем проектирование объекта. На его территории предусматривается строительство около 100 специализированных объектов, направленных на развитие зимних и летних видов спорта и отдыха, — сказал гендиректор АИР Александр Зырянов на совещании в правительстве.