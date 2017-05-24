Сибирский Диснейленд построят в Маслянино
Парк туризма и отдыха планирует возвести к 2020 году в Маслянинском районе Агентство инвестиционного развития Новосибирской области (АИР).
Парк туризма и отдыха планирует возвести к 2020 году в Маслянинском районе Агентство инвестиционного развития Новосибирской области (АИР).
Губернский парк туризма, спорта и отдыха «Салаир Олимпик» займет площадь в 100 гектаров. В проект планируется вложить 375 миллионов рублей: 125 миллионов из областного бюджета и 250 миллионов — из федерального, сообщает ТАСС.
— В текущем году начнем проектирование объекта. На его территории предусматривается строительство около 100 специализированных объектов, направленных на развитие зимних и летних видов спорта и отдыха, — сказал гендиректор АИР Александр Зырянов на совещании в правительстве.
Уже известно, что в инфраструктуру парка войдет спортивная зона. Это биатлонный комплекс, спуски различной сложности,
— Мы также планируем попасть в федеральную программу China Friendly. Это значит, что парк «Салаир» смогут посещать около 30 тысяч китайских туристов ежегодно, — добавил Зырянов.
Ранее в Новосибирской области была разработана интерактивная карта для туристов, где представлена вся информация о районах области. Это позволяет понять, в каких местах в каждом конкретном районе можно отдохнуть, где можно поесть и на что посмотреть. По мнению губернатора Владимира Городецкого, Новосибирская область имеет все перспективы стать важным центром туризма.