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06:40 (мск), источник: АиФ Омск

Тротуары в частном секторе Омска уложат старым асфальтом

Покрытие получит «вторую жизнь».

Тротуары в частном секторе города планируется уложить старым асфальтом. Об этом сообщили в мэрии города.

Ремонт на четырёх дорогах начнётся 26 мая, 29 мая начнут укладывать асфальт ещё на 14 дорогах.

«Мы очень жестко ставим вопросы о качестве ремонта. — Подчеркнул первый заместитель мэра Омска, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов. — Это поручение главы города и наша непреклонная позиция. Если подрядчики будут допускать ошибки, решение будет одно — фреза. Мы будем заставлять снимать некачественный асфальт и переделывать все заново. У нас уже есть опыт прошлого года, мы учли все недочеты и усилили ряд направлений взаимодействия: совещания с подрядчиками, на которых они будут докладывать о проведенной работе, будут проходить под моим началом каждую неделю. Специалисты “Управления дорожного хозяйства и благоустройства” города, а также специалисты нашего департамента и департамента транспорта постоянно взаимодействуют в этом вопросе».

Отметим, что срезанный в ходе ремонта асфальт будут складировать на специальных базах, а после укладывать в виде гранулята на тротуарах в частных секторах города.

«Мы часто слышим от жителей частного сектора просьбы сделать тротуары, — отмечает Сергей Фролов, — дело это дорогостоящее и, к сожалению, бюджет города не располагает необходимым количеством средств. Прошлым летом мы использовали практику по укладке тротуаров из гранулята, и она показала себя хорошо. В нынешнем году эта практика будет продолжена. Мы довольно жестко дали подрядчикам понять, что вывозить материал для собственных нужд у них не получится. Омичи, активно пользующиеся соцсетями, пресса, активисты КТОСов сразу нам сообщат, если увидят машину с гранулятом в чьем-то дворе. Мы призвали всех к цивилизованному ведению дел, и, думаю, нас услышали».

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