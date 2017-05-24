Тротуары в частном секторе Омска уложат старым асфальтом

Тротуары в частном секторе города планируется уложить старым асфальтом. Об этом сообщили в мэрии города.

Ремонт на четырёх дорогах начнётся 26 мая, 29 мая начнут укладывать асфальт ещё на 14 дорогах.

«Мы очень жестко ставим вопросы о качестве ремонта. — Подчеркнул первый заместитель мэра Омска, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов. — Это поручение главы города и наша непреклонная позиция. Если подрядчики будут допускать ошибки, решение будет одно — фреза. Мы будем заставлять снимать некачественный асфальт и переделывать все заново. У нас уже есть опыт прошлого года, мы учли все недочеты и усилили ряд направлений взаимодействия: совещания с подрядчиками, на которых они будут докладывать о проведенной работе, будут проходить под моим началом каждую неделю. Специалисты “Управления дорожного хозяйства и благоустройства” города, а также специалисты нашего департамента и департамента транспорта постоянно взаимодействуют в этом вопросе».

Отметим, что срезанный в ходе ремонта асфальт будут складировать на специальных базах, а после укладывать в виде гранулята на тротуарах в частных секторах города.