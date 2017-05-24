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07:01 (мск), источник: Tengrinews

Проезд между Казахстаном и Узбекистаном станет дешевле

Проезд между Казахстаном и Узбекистаном станет дешевле, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

Источник: Tengrinews

«В целях удовлетворения потребностей пассажиров вводятся скидки в зависимости от сроков (глубины) продажи билетов в прямом международном сообщении между Казахстаном и Узбекистаном, а также между Узбекистаном и Российской Федерацией при следовании через Казахстан», — сообщили в компании.

Скидки будут действовать с 27 мая по 28 декабря 2017 года. Для купейных вагонов и вагонов СВ: — 45 процентов — при условии продажи проездных документов от 45 до 31 суток до отправления поезда; — 35 процентов — при условии продажи проездных документов от 30 до шести суток до отправления поезда. Для плацкартных вагонов: — 35 процентов — при условии продажи проездных документов от 45 до 31 суток до отправления поезда;- 25 процентов — при условии продажи проездных документов от 30 до шести суток до отправления поезда.

«Указанные скидки применяются при проезде в международном сообщении между Казахстаном, Узбекистаном, Россией и не действуют при оформлении проездных документов во внутригосударственном сообщении (в пределах одной страны), а также не применяются для организованных групп пассажиров», — отметили в АО «Пассажирские перевозки».

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