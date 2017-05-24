Главные парки Омска обновят на 18 млн рублей

Муниципальное предприятие Омска «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» объединяет также обособленные подразделения — Советский парк, сад «Сибирь» и сад имени Кирова. Как рассказал порталу Om1.ru глава организации Константин Лукашевич, в 2017 году на их обновление суммарно планируется потратить 18 млн рублей.

Константин Лукашевич, директор МП «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ»:

— На работы выделяется 7 млн рублей из собственных средств предприятия, плюс — инвестиции, которые делают предприниматели. Все в общем — примерно 18 млн рублей. Это то, на что мы рассчитываем, но, думаю, будет больше.

Деньги пойдут на обновление аттракционов, покупку новых, реконструкцию природных зон, замену асфальтового покрытия на тротуарную плитку. При этом в муниципалитете отмечают, что за последние два года состояние городских парков и скверов заметно улучшилось, стало более европейского вида.

Ирина Касьянова, заместитель мэра Омска:

— В парках уже стало комфортнее и приятнее бывать, но предстоит еще много сделать. Первые шаги мы видим. Стоит заметить, что делает не один муниципалитет, это все-таки дорогостоящая и сложная работа, а привлекаются социальные партнеры.

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