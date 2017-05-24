Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Боевик ВСУ устроил драку в супермаркете из-за русского языка
Власти объяснили, за что будут изымать единственное жилье
44-летняя Мария Бутырская стала многодетной мамой
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
Орбакайте, Башаров и Самойлова спели с Куценко на его 50-летии
Прилучный с усами, Глинников в юбке: съемки сериала «Форс-мажор»
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
«Реал» объявил о подписании 16-летнего нападающего «Фламенго»
РФПЛ-2017/18: главные даты
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
"Не смей умирать!": Алла Пугачева обратилась к подруге
Пресняков о разрыве с Орбакайте: Уж лучше пуля
Иномарки в СССР: машины из-за «железного занавеса»
КАМАЗ откажется от бумажных сервисных книжек
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
12Воспоминания Набережной Круазет
07:28 (мск), источник: Baikal-info.ru

Автодороги к фермерским хозяйствам начнут строить в Иркутской области

Проектно-сметная документация на дорогу к фермерскому хозяйству Андрея Гончарука готовится в Баяндаевском районе.

Источник: РИА "Новости"

Ещё один проект дороги к фермеру Льву Асалханову в Осинском районе будет готов в текущем году. Об этом во время посещения Усть-Ордынского Бурятского округа 23 мая 2017 года сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

«В следующем году мы будем делать автомобильную дорогу к сельхозтоваропроизводителям в Баяндаевском районе. Эта дорога будет строиться, в том числе, за счёт Минсельхоза России. Половина средств — федерального министерства, половина — из областного бюджета. Это будет пилотный проект в нашем регионе. Второй проект — в Осинском районе», — сказал глава региона.

Протяженность подъезда до хозяйства фермера Асалханова составит чуть более 3 км. Стоимость — около 40 млн рублей. Глава фермерского хозяйства обратился к губернатору также по поводу строительства дороги Майск — Рассвет, ведущей, в том числе, к месту массового отдыха жителей области — так называемым Золотым пескам на Братском водохранилище. Там фермер намеревается построить туристическую базу с гостиницей, центром восточной медицины, набережной, аквапарком. Сергей Левченко пояснил, что, согласно проекту, асфальтирование данной дороги может стоить около 1,6 млрд рублей. А вот рассчитывать на средства федерации не приходится, потому что дорога тупиковая.

«Я сегодня дал поручение, чтобы пересмотрели проект на предмет экономии, чтобы мы могли включить эту дорогу в планы после того, как мы завершим целый комплект больших дорог, который мы сейчас строим — Киренск — Казачинское, Чуна -Братск», — подчеркнул губернатор.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Великобритании повысили уровень террористической угрозы
Картер Пейдж готов опровергнуть вмешательство РФ в выборы
Титов предложил ввести в России налоговый спецрежим для богатых
Путин поддержал идею о сокращении числа легионеров в РФПЛ
В Японию прибыли четыре американских беспилотника Global Hawk
СМИ узнали подробности расследования теракта в Манчестере
Президенту Филиппин пришлось сократить свой визит в Россию
Спорт
Каррера: Очень странно, что меня не позвали на вечер РФПЛ Межсезонье в России еще не началось, однако новости из команд, и довольно громкие, уже поступают. Рассказываем об уже состоявшихся и возможных переменах в «Спартаке»
Авто
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены Внедорожник «Сталкер» принято вспоминать, как несостоявшийся проект российского автопрома. Но недавно компания «Апал» вдруг оформила документы на производство этой модели!
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур Снявшийся в семи фильмах бондианы актер скончался на 90-м году жизни в Швейцарии
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
В Ярославле жителей оштрафовали за прогул субботника
В Мытищах и Внуково появится метро
Снос хрущевок начнут с востока Москвы
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Анну Седокову раскритиковали за странное имя сына Певица подверглась критике со стороны пользователей соцсетей.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь