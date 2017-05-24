Автодороги к фермерским хозяйствам начнут строить в Иркутской области

Ещё один проект дороги к фермеру Льву Асалханову в Осинском районе будет готов в текущем году. Об этом во время посещения Усть-Ордынского Бурятского округа 23 мая 2017 года сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

«В следующем году мы будем делать автомобильную дорогу к сельхозтоваропроизводителям в Баяндаевском районе. Эта дорога будет строиться, в том числе, за счёт Минсельхоза России. Половина средств — федерального министерства, половина — из областного бюджета. Это будет пилотный проект в нашем регионе. Второй проект — в Осинском районе», — сказал глава региона.

Протяженность подъезда до хозяйства фермера Асалханова составит чуть более 3 км. Стоимость — около 40 млн рублей. Глава фермерского хозяйства обратился к губернатору также по поводу строительства дороги Майск — Рассвет, ведущей, в том числе, к месту массового отдыха жителей области — так называемым Золотым пескам на Братском водохранилище. Там фермер намеревается построить туристическую базу с гостиницей, центром восточной медицины, набережной, аквапарком. Сергей Левченко пояснил, что, согласно проекту, асфальтирование данной дороги может стоить около 1,6 млрд рублей. А вот рассчитывать на средства федерации не приходится, потому что дорога тупиковая.

«Я сегодня дал поручение, чтобы пересмотрели проект на предмет экономии, чтобы мы могли включить эту дорогу в планы после того, как мы завершим целый комплект больших дорог, который мы сейчас строим — Киренск — Казачинское, Чуна -Братск», — подчеркнул губернатор.